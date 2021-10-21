Дружина Дмитра Комарова показала повсякденний осінній образ: чарівне фото з Дніпра

Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась з прихильниками новим ефектним фото. Вона продемонструвала образ на тлі міста Дніпра.

Журналістка і ведуча Олександра Кучеренко часто публікує на особистій сторінці нові світлини. Днями вона поділилась чарівним кадром з мандрівки до Дніпра. Також дружина Дмитра Комарова продемонструвала варіант осіннього образу.

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Образ Олександри Кучеренко

Зіркова дружина позувала на тлі міста. Для прогулянки Дніпром вона постала перед камерою у червоному светрі та вузьких синіх джинсах. Зверху Олександра накинула чорну шкіряну куртку.

Телезірка доповнила образ білими кросівками з чорними смужками, а також стильним наплічником рожево-чорного кольору. Олександра Кучеренко розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж.

Це місто могло б з легкістю очолити рейтинг найкрасивіших міст України восени! І йому точно належить частина мого серця,

– поділилась Олександра Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Такий аутфіт чудово підійде для осінніх прогулянок. Шанувальники поділилися враженнями від фото дружини Комарова: