Дружина Дмитра Комарова показала стильний образ у зеленому костюмі: фото

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась з прихильниками новим фото. Вона продемонструвала стильний образ у кофтинці та зеленому костюмі.

Дружина українського мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко часто ділиться на своїй сторінці різними світлинами. Днями журналістка показала новий образ.

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Образ Олександри Кучеренко

Українська телеведуча позувала в музейному комплексі "Мистецький арсенал". Вона постала перед камерою в трендовому look, демонструючи елегантність та жіночність.

Олександра Кучеренко приміряла бежеву кофтинку зі смужками та стильний костюм зеленого кольору, що складався зі штанів та піджака.

Довге розкішне волосся дружина відомого мандрівника розпустила та вклала легкими хвильками. Олександра Кучеренко завершила образ вдалим та вишуканим макіяжем. Вона підкреслила очі фіолетовими тінями та нафарбувала губи нюдовою матовою помадою.

Під фото журналістка розповіла, що дуже не любить поспішати, водночас, вона почувається некомфортно, коли запізнюється на зустріч. Також Олександрі не подобається прибувати занадто рано, тому що обожнює "золоту середину".

"Адже час – це справді дуже дорого. А особливо – час інших людей. Бо коли хтось один приходить невчасно, то ламає графіки одразу десятків людей. І, до речі, я помітила, що той, хто вміє правильно планувати свій день і поважає плани інших, встигає в житті набагато більше! Цього і я прагну", – поділилась Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Шанувальників підкорив новий образ дружини Дмитра Комарова: