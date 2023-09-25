Пробула лише три дні: дружина Бориса Джонсона звільнила няню через келих вина

Колишня няня новонародженого сина Бориса Джонсона хоче подати в суд на експрем'єра. За її словами, Керрі Джонсон звільнила її на третій день після початку роботи через келих вина

Тереза Доуз, яка родом з Зімбабве, стверджує, що дружина Бориса Джонсона звільнила її на третій робочий день. Все тому, що вона випила келих вина у компанії колишнього прем'єра на честь новонародженого сина. Це побачила мати Керрі Джонсон.

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Дружина Джонсона звільнила няню через келих вина

Керрі Джонсон повідомила няні сина, що викликала таксі, та дала їй 15 хвилин, щоб та зібралась і покинула їхній дім. Борис Джонсон виправдав це тим, що в його дружини "гормони" після пологів.

"Я була приголомшена. Я пішла до Бориса на кухню. Я сказала: "Вибачте, якщо я вас образила". Він не знав, що робити. Він сказав: "Я не знаю, що сказати, у неї гормони, вона щойно народила, це не в моїй владі". На мою думку, все це тому, що я випила з ним келих вина, і їй це не сподобалося", – розповіла Тереза.

Тепер Тереза хоче подати до суду, щоб отримати кілька тисяч фунтів стерлінгів. За її словами, вона уклала з Джонсонами контракт на три місяці, а вони оплатили їй лише роботу за 6 днів. Няня вважає, що має право на оплату за весь термін.

Я пробула там лише три дні й навіть не встигла потримати дитину. Краще б я ніколи не зв'язувалася з ними, це був повний кошмар. Якщо чесно, це було непогане вино, але воно того не варте,

– сказала няня.

Джонсон начебто сам запропонував няні випити

Тереза зауважила, що не мала спілкуватися з Борисом Джонсоном. Це начебто було передбачено в агенції, через яку вона отримала роботу. Водночас няня обурена, що їй доводилось оплачувати дорогу та перельоти. Вона також зізналась, що саме Джонсон був ініціатором того келиха вина.

То був чудовий спекотний день, і коли Борис повернувся додому, він вийшов на терасу і відкрив пляшку вина. Він запросив мене приєднатися до нього. Він сказав, що був у Зімбабве і говорив про політику, проголошення незалежності та інші речі. Потім ми дізналися, що народилися з різницею в кілька днів,

– переказала їхню розмову Тереза.

Свідком цієї бесіди стала мама Керрі – Жозефіна. Вона нібито ще тоді проявляла холод до жінки.

Реакція Джонсонів

Представник сім'ї Бориса Джонсона заперечує заяви Терези Доуз. За його словами, жінка хоче нажитися на брехливій історії.

"Сумно бачити, як людина, яка займає довірче становище, зловживає ним, створюючи абсолютно неправдиву історію заради фінансової вигоди", – сказав представник.

, 5 липня Борис та Керрі Джонсон стали батьками. У них народився син – Френк Альфред Одіссей Джонсон. Це третя дитина для подружжя, але восьма дитина для колишнього прем'єр-міністра Британії.



Керрі Джонсон з сином / Фото з інстаграму Керрі Джонсон