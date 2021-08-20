Дружина Анатолія Анатоліча показала нові фото маленького сина

Синові ведучого Анатолія Анатоліча та його дружини, PR-менеджерки Юлії Бойко – Нілу виповнився місяць. Зіркова матуся оприлюднила декілька кадрів з малюком, показавши, як він змінився за цей час.

Місяць тому Юлія Бойко стала багатодітною матусею. Жінка виховувала двох доньок – Лоліту та Алісу, а тепер у дівчаток є ще братик, якого назвали Нілом.

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Нові фото сина Анатолія Анатоліча

Теплого літнього дня обраниця Анатолія Анатоліча зачарувала новими зворушливими кадрами, на яких показала підрослого сина. Вона позувала перед камерою, тримаючи малюка на руках. Хлопчик широко розплющив очі та розглядав все навколо. Він постійно вивчає щось нове, знайомиться зі світом.

Видно, що Аліса та Лоліта дуже люблять братика, адже на фото вони ніжно обіймають його або цілують. Дівчатка допомагають мамі та з радістю спостерігають за тим, як Ніл росте.



Дружина Анатолія Анатоліча з дітьми / Фото з інстаграму Юлії Бойко



Дружина Анатолія Анатоліча з сином / Фото з інстаграму Юлії Бойко



Анатолій Анатоліч з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Юлії Бойко



Дружина Анатолія Анатоліча з дітьми / Фото з інстаграму Юлії Бойко



Дружина Анатолія Анатоліча з сином / Фото з інстаграму Юлії Бойко

Текст публікації Юлії Бойко:

Сьогодні Нілу виповнився місяць. Найшвидший і найважчий місяць. Все налагодилося та заспокоїлося. Ми ввійшли у майже звичний ритм. Навчилися виїжджати з сином за місто та планувати далекі поїздки. Зробили йому закордонний паспорт і вже подали документи на американську візу. Син набрав кілограм, тримає голівку і вже 5 разів нам "агукнув".

Ніл дуже спокійний, майже не плаче та "прозріває" від кількості обіймів і поцілунків від людей навколо. Наш хлопчик зростає в абсолютній любові. Життя б'є ключем, а ми разом із ним. Сім'я разом!