Друг Зеленського з "Кварталу 95" розповів, чи поїде в Росію до мами й сестри

Валерій Жидков, який відомий у "Кварталі 95" як Тамбовський вовк, народився в Росії. Там досі живуть його друзі, мама, сестра, але до них він не поїде. Гуморист думає, що його одразу ж заарештують.

На початку 2000-х Валерій Жидков виїхав з рідного Тамбова й оселився в Україні. Майже 20 років він працює сценаристом у студії "Квартал 95" й живе в Києві. Від російського громадянства чоловік відмовився, зараз у нього український паспорт, тож їхати в Росії він не ризикує.

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Чому Валерій Жидков не поїде в Росію

Російським друзям, які кажуть: "Слухай, там у вас небезпечно, приїжджай в Росію", Валерій Жидков відповідає: "Обов'язково, як тільки ти підеш і сам зіб'єш голову одному нашому знайомому, одразу після цього я почну приїжджати в Росію".

Тож допоки Путін у Кремлі, їхати в Тамбов гуморист не планує. Жидков жартує, що якщо в Росії людей ні за що кидають у в'язницю на 15 років, то він "в одному тільки інстаграмі років на 800 набрав". Крім того, сценарист "Кварталу 95" переконаний, що не залишиться непоміченим через дружбу з Президентом України Володимиром Зеленським.

Плюс, напевно, є якісь списки людей, які можуть бути корисними, які наближені до Зеленського, які знають якісь речі, яких можна виміняти на "смаколики". Я прекрасно розумію, що, перетнувши кордон, я отримаю повний спектр уваги з боку спецслужб та іншої нечисті,

– висловився Валерій Жидков.

Володимир Зеленський і Валерій Жидков / Фото з пресслужби студії "Квартал 95"

Як сценарист "Кварталу 95" ставиться до Росії

Друг Зеленського не став заперечувати, що зв'язок з Росією відчуває досі. Щоправда, з тією, якою вона була до диктатури Путіна.

"Зв'язок з тією Росією, яку я пам'ятаю, до 2002 року. Це було дуже давно, це було 20 років тому, коли Путін тільки вчився бути президентом. Коли завіса зникла, ми почали їздити на міжнародні фестивалі, ми дивимося голлівудські фільми, ми почали подорожувати. Ось це відчуття, що Росія стала частиною світу. Я тоді з неї виїхав", – пригадав Валерій Жидков.