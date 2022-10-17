"Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Вибухи пролунали в Шевченківському районі. Окупанти поцілили в один з житлових будинків, люди опинилися під завалами. Тож зірки не стримують свого гніву.

Після ранкової атаки Києва дронами-камікадзе українські селебріті вкотре нагадали, що Росія – країна-терорист, а Україні треба ще більше сучасних систем ППО. 24 канал зібрав найемоційніші реакції зіркового бомонду, який шаленіє від люті.

Читайте також Дрони-камікадзе влаштували у Києві пекельний ранок: фото та відео з місця атаки

Зірки емоційно реагують на атаку Києва дронами-камікадзе

Раміна Есхакзай

Інтерв'юерка показала уламки одного з дронів-камікадзе, які атакували Київ, і попросила більше важкої зброї та ППО для України.

Коли вже Росія отримає нагороду, на яку вона заслуговує?! Країна – спонсор тероризму номер один. Хоча, напевно, з ними може позмагатися їхня дружня держава Іран. Більше санкцій для Росії! Більше важкого озброєння для України! І сучасних систем ППО,

– вимагає Раміна.

Леся Нікітюк

Тривожного ранку. Друзі, не ігноруєм тривогу. Тримаємось. Ну хай собі ті дрони в ср*ку засунуть,

– підбадьорила телеведуча.

Нікітюк відреагувала на атаку дронами-камікадзе / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юрій Горбунов

Бомбардування Києва дронами-камікадзе застали ведучого на роботі. Тож він опублікував селфі з колегою Людмилою Барбір з укриття й підтримав бойовий дух українців.

"Ранок у Києві не дуже добрий! Починаємо "Сніданок" з укриття! Є прильоти! Але не втрачаємо надію й оптимізм! Все буде Україна! Переможемо", – поділився Юрій Горбунов.

Володимир Остапчук

Судячи з усього, шоумен прокинувся від звуків повітряної тривоги й спустився в укриття, однак вирішив піднятися додому попити води якраз у той момент, коли дрони-камікадзе бомбардували Київ.

"Піднявся в квартиру за водичкою. Ну його нафіг той водний баланс", – іронічно прокоментував ведучий.

Андрій Бєдняков

"Кожен у своєму житті проходив через сусіда-алкаша, бандита або "бєлочкіна". А в нас взагалі джекпот. Всі проходили, і ми пройдемо. Тримаймося", – написав зірка.

Бєдняков відреагував на атаку дронами-камікадзе / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

У день, коли Росія атакувала Київ дронами-камікадзе, ведучий проєкту "Холостяк" відзначає день народження. Він поділився, що його 39-річчя розпочалося не святково.

"Мені сьогодні 39. Складний ранок, складний рік. Але я всім серцем вірю в Україну та незламний український народ! Ми обов’язково переможемо та відсвяткуємо! Як я собі частенько кажу – прорвемося", – написав Григорій Решетник.

Даша Квіткова: "Прокинутись від вибухів і бігти з дитиною в плюс-мінус безпечне місце в домі. Тримайтеся, друзі. Всіх переможемо та вистоїмо".

"Прокинутись від вибухів і бігти з дитиною в плюс-мінус безпечне місце в домі. Тримайтеся, друзі. Всіх переможемо та вистоїмо". Христина Горняк: "Прокинулася від дзвінків подруги й новин про прильоти. Сиджу в коридорі. Україно, тримаймось. Слава ЗСУ. Дякую вам усім. Наші люди найкращі".

Головне про атаку Києва дронами-камікадзе