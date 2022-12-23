Як чоловік, що б'є, а потім купує патчі: Бєдняков про "відновлення" Маріуполя окупантами

Окупанти зносять драмтеатр в Маріуполі, де вбили близько 300 людей. Андрій Бєдняков відреагував на це та пояснив, чому росіяни роблять це не "з любові" до міста, а щоб приховати сліди злочинів.

Маріуполь досі тимчасово перебуває під окупацією росіян. Днями стало відомо, що там загарбники зносять драмтеатр. Андрій Бєдняков емоційно на це відреагував.

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Андрій Бєдняков відповів на закиди про "відновлення" Маріуполя

Шоумен та ведучий написав, що часто отримує повідомлення про те, що він нібито однобоко висвітлює події, що відбуваються в Маріуполі. Нібито там на повну йде відновлення міста й будівництво. Він зауважив, що так можуть писати лише дурні люди, а їм відповідати немає сенсу. Та все-таки вирішив прояснити.

"Так, будують. Постійно щось відчиняють. Урочисто. Для зображення, перерізаючи стрічки. Як колись перерізали лінію життя у цьому місті. Щоб більш зрозуміло вам пояснити, уявіть ситуацію. Чоловік постійно б'є свою жінку вдома. Застосовує ноги та різні предмети, які трапляються під руку. А потім купує їй чоботи. І коли вони виходять на вулицю – усі сусіди кажуть "погляньте на ці чоботи. Які красиві. Ось це чоловік! Як дружину кохає. От би мені такого"".

З Маріуполем така ситуація. Тільки там чоловік ще й патчі під очі купив. Тільки не тому, що "хоче, щоб обличчя у його коханої завжди було молодим". А щоб синці та порізи під очима сховати. Приховати сліди злочинів та створити картинку для бабок під під'їздом,

– підкреслив Андрій Бєдняков.

На додачу ведучий опублікував фото муралу "Мілана", що був символом надії для Маріуполя. В листопаді окупанти знищили стінопис, а на його місці зобразили пропагандистську маячню.

"На фото яскравий приклад того, як було і того, як стало. "Стильна та красива" допомога від Санкт-Петербурга. А ви самі вирішуйте, де краще. Ми повернемося до нашого міста! І ще не раз "зустрінемося на драмі"", – резюмував Андрій.



Як знищили стінопис у Маріуполі / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Історія драмтеатру в Маріуполі