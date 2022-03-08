"Досить вбивати": українські співаки, блогери й ведучі звернулися до Путіна

Українські знаменитості записали відеозвернення до Путіна. У ньому лунало лиш одне речення: "Досить вбивати".

Українські медійні особи вирішили звернутися до Путіна – диктатора, що розв'язав жорстоку війну проти України. Цього разу їхнє повідомлення було лаконічним.

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Зірки звернулися до Путіна

Відео записали знаменитості з різних сфер: музиканти, блогери, телеведучі, гумористи. Серед них Дмитро Комаров, Геннадій Вітер, Jamala, Mamarika, Юлія Саніна, Юрій Ткач, Раміна Есхакзай, Олександр Пономарьов, Kalush, Alina Pash, Злата Огневич, Ната Жижченко, Юрій Горбунов, Dzidzio, Alyona Alyona, Оля Полякова, Василіса Фролова, Skofka, Melovin, Коля Зирянов, Алан Бадоєв, Іван Дорн, Євген Клопотенко, The Maneken, Влада Юрченко, Андрій Шатирко.

Усі вони промовляють на камеру лиш одну фразу українською та російською мовами: "Путін, досить вбивати".

Зірки звертаються до Путіна:

Нагадаємо, раніше знаменитості прочитали зворушливі вірші про Україну. У флешмобі взяли участь Оля Полякова з донькою, Дзідзьо, Юлія Саніна, Віталій Козловський та інші.

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