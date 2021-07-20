Все більше російських виконавців анонсують концерти в Україні. Це викликає хвилю обурення серед української громадськості. Проте ті, хто гастролює в Росії й тим самим фінансує російську армію, все одно збирає повні зали в українських містах.

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На концерт казахського репера Скриптоніта, який відбувся в Одесі 15 липня, прийшло чимало його прихильників. Артист у своїх композиціях використовує нецензурну лексику, часто зневажливо ставиться до слухачів, проте це не заважає йому збирати ашлаги на виступах.

DOROFEEVA виступила зі Скриптонітом

Українська співачка Надя Дорофєєва декілька років тому записала з репером спільний трек. Вона приїхала в Одесу, щоб виступити з ним на концерті, проте в соціальних мережах не афішує це. Користувачі мережі оприлюднили ролик спільного виступу. Також фрагмент пісні опублікували на фан-сторінці Скриптоніта в інстаграмі.

DOROFEEVA виступила зі Скриптонітом в Одесі: дивіться відео онлайн

Публіка активно підспівувала виконавцям і була рада такому сюрпризу від Скриптоніта.

Зазначимо, в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у 2017 році Скриптоніт зізнався, що при зустрічі з Володимиром Путіним сказав би йому: "Респект". Виконавець пояснив, що повагу президенту Росії він висловив би за вміння маневрувати та холоднокровність.

Надя Дорофєєва вже не вперше потрапляє в скандал, що стосується виступів в країні-агресорі чи з виконавцями звідти, а також зневаги українських героїв. У листопаді 2020 року вона випустила кліп на першу сольну пісню GORIT. Відео в мережі розкритикували, адже його знімали на пішохідному мосту на вулиці Інститутській, де у 2014 році розстріляли Небесну Сотню. Його назвали "танцями на кістках Небесної Сотні напередодні річниці Майдану". Згодом вона видалила ролик зі свого інстаграму, ніби нічого й не сталося.