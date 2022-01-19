У народної артистки майже 40-річний досвід зйомок у кіно, тоді як Володимир Остапчук спробував себе в ролі продюсера вперше. Однак Ольга Сумська все одно прислухалась до його порад, аби все виглядало органічно.

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Шоумен підказував акторці, як говорити суржиком, та навіть підкидував фрази в процесі зйомок. Це нібито не аж ніяк не дратувала Сумську, вона радо дослухається до молодих колег.

Володимир – дуже талановитий і харизматичний, чітко відчуває, що потрібно робити на майданчику. Він допомагав акторам адаптуватись, підтримував їх і давав рекомендації,

– зізнається Ольга Сумська.

До слова, роль директорки клубу в місті Кагаплик дісталась їй без кастингу і проб. Продюсери Володимир Остапчук і Євген Таллер створювали її саме під Ольгу Сумську. Тож вона одразу погодилась зіграти Тамару Павлівну, а вони без торгів пристали на її гонорар. Щоправда, невідомо, скільки заплатили зірці за три знімальні дні.

"Це був прийнятний на сьогодні гонорар. Головне для мене – роль, яка подобатиметься, і хороша команда однодумців, людей, які поважатимуть і дослухатимуться до тебе", – запевняє актриса.

Ольга Сумська в образі Тамари Павлівни / Фото з пресслужби фільму "Любов і Блогери"