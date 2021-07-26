Доньку принца Гаррі та Меган Маркл офіційно внесли у чергу на британський престол

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге ще 4 червня. Тільки нещодавно офіційна черга на британський престол була змінена. Маленька Лілібет Діана зайняла там 8 місце.

Донька принца Гаррі та Меган Маркл, правнука королеви Єлизавети II, зайняла чергу на британський престол. Зміни внесли на офіційному сайті Букінгемського палацу.

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Доньку Меган і Гаррі внесли у чергу на престол

Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор народилась 4 червня 2021 року, однак тільки через 7 тижнів після її народження її внесли до списку спадкоємців престолу.

Примітно, що ім'я Арчі було додано на сайт через 15 днів після його народження, а ім'я принца Луї, наймолодшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, – через 12. The Daily Mail пише, що кілька днів тому королівські експерти побачили, що зміни досі не були внесені, а тому занепокоїлися.

Донька принца Гаррі та Меган Маркл зайняла 8 місце у черзі на престол. Вона стоїть після свого брата Арчі та перед принцом Ендрю, третьою дитиною Єлизавети II. За ним йдуть доньки герцога – принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.



Черга на британський королівський престол / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, що маленьку Лілібет Діану принц Гаррі та Меган Маркл планують охрестити у Віндзорі, як і її брата. Для цього зіркові батьки готові вирушити до Великої Британії.

До того ж принц Гаррі бажає побачити на хрестинах доньки саму Єлизавету II, яка не була присутньою на хрещенні Арчі через справи. Церемонія, скоріш за все, буде приватною. Тому до каплиці не зможуть потрапити журналісти.