16-річну доньку Моніки Беллуччі заскочили на зйомках в Італії: фото

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знімається в новій кампанії Dolce & Gabbana. Папараці заскочили 16-річну Деву в Італії. На знімальному майданчику вона постала в милій квітковій сукні.

Старша донька зіркового експодружжя продовжила шлях матері. Вона давно співпрацює з преміальним будинком мод Dolce & Gabbana, а тепер стала обличчям нового аромату Dolce Rose. Разом з Монікою Беллуччі та молодшою сестрою Леоні Дева прибула в містечко Портофіно, що в Італії. Зйомки нового рекламного ролику відбуваються саме там.

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Одну з центральних вулиць міста перетворили на знімальний майданчик. У кадрі Дева Кассель з'явилась у напівпрозорій сукні бузкового кольору з принтом.

Це вбрання до коліна з об'ємними рукавами, резинкою на талії та повітряними воланами. Його юна модель довершила білими босоніжками без підборів. Всі речі на ній від бренду Dolce & Gabbana.

Стилісти не стали обтяжувати образ 16-річної Деви косметикою, зробивши ледь помітний макіяж зі стрілками й залишивши природну зачіску – легкі кучері. У мальовничому Портофіно донька Беллуччі позувала в червоному кабріолеті.

Донька Моніки Беллуччі Діва Кассель / Фото Getty Images

Донька Моніки Беллуччі Діва Кассель / Фото Getty Images

Нагадаємо, у попередній рекламі парфумів Dolce & Gabbana Дева Кассель знялась у романтичному білому платті з широкими рукавами та рюшами. Крім того, вона позувала на катері у квітковому купальнику, а тоді граційно занурилась у воду.

Модельна кар'єра доньки Моніки Беллуччі розпочалась лише кілька років тому, а вона вже може похизуватися появами на обкладинках модного журналу Harper's Bazaar та глянцю Elle.