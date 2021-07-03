Старшая дочь звездных экс-супругов продолжила путь матери. Она давно сотрудничает с премиальным домом мод Dolce & Gabbana, а теперь стала лицом нового аромата Dolce Rose. Вместе с Моникой Беллуччи и младшей сестрой Леони Дева прибыла в городок Портофино, что в Италии. Съемки нового рекламного ролика происходят именно там.

К теме Маша Ефросинина улетела на отдых с сыном и подругами: фото, видео

Одну из центральных улиц города превратили в съемочную площадку. В кадре Дева Кассель появилась в полупрозрачном платье сиреневого цвета с принтом.

Это наряд до колена с объемными рукавами, резинкой на талии и воздушными оборками. Его юная модель довершила белыми босоножками без каблуков. Все вещи на ней от бренда Dolce & Gabbana.

Стилисты не стали утяжелять образ 16-летней Девы косметикой, сделав едва заметный макияж со стрелками и оставив естественную прическу – легкие кудри. В живописном Портофино дочь Беллуччи позировала в красном кабриолете.

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Фото Getty Images

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Фото Getty Images

Напомним, в предыдущей рекламе духов Dolce & Gabbana Дева Кассель снялась в романтическом белом платье с широкими рукавами и рюшами. Кроме того, она позировала на катере в цветочном купальнике, а потом грациозно погрузилась в воду.

Модельная карьера дочери Моники Беллуччи началась лишь несколько лет назад, а она уже может похвастаться появлениями на обложках модного журнала Harper's Bazaar и глянца Elle.