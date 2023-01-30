"Лице відкушу": донька Полякової нарвалась на критику через фото – зіркова мама заступилась

Донька Олі Полякової опублікувала фото з Лондона, де зараз навчається, але нарвалась на хейт з боку підписників. Вона висловилась про критику, а за неї заступилась і зіркова мама.

Донька співачки Олі Полякової Маша зараз перебуває у Великій Британії, де навчається у музичному коледжі. Днями вона опублікувала кілька інстаграм-сторіз зі свого життя, але за ці кадри її розкритикували.

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Маша Полякова поскаржилась на критику

Зіркова донька поділилась, що її підписники скаржаться через те, що вона викладає кадри з життя, а не тільки дописи про війну проти України. Вона відповіла, що знає щодо цього позицію військових, які перебувають на фронті.

Моє трішки щасливе життя ні кому не цікаве, але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу Батьківщину на передовій) "Вони воюють з більшою силою коли бачать, що їх рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що боряться не ілюзію, а за наші щасливі обличчя!".

"Адже постійно сидіти під обстрілами і бачити в інтернеті як все погано, дуже сильно вбиває бойовий дух. Отже, давайте кожен з нас буде дарувати хоча б маленьку усмішку нашим найкращим захисникам. Слава ЗСУ", – написала Маша. У дописі дівчина також поділилась кадрами з другом (або бойфрендом).

Маша Полякова в Лондоні / Фото з інстаграму дівчини



Маша Полякова в Лондоні / Фото з інстаграму дівчини

Як за неї заступилась Полякова

Більшість шанувальників підтримало Машу щодо її допису, однак з'явилися й інші коментарі: про те, що дівчина "утриманка" і "стерво". Зіркова мати Оля Полякова різко заступилась за доньку у соціальних мережах, не підбираючи слів. "Шм*ра і в інстаграмі шм*ра! Геть зі сторінки, знайду, лице відкушу! А ти взагалі дебіл, дивись, живеш же", – писала артистка.

Скриншот з інстаграму



Скриншот з інстаграму

Цікаво, що так само різко Оля Полякова висловилась про Ані Лорак ще до повномасштабної війни. Вона надіслала образливе повідомлення артистці, але зробила це випадково.

"Я пишу: "Ти ба, яка мразота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона буде тут збирати. Ноги криві, костюми гівно, співає як параша". Наговорила там і відправила. Думаю, що я ж Тьомі відправила. І коли я вже відправила, я бачу, що відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч".