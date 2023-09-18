Про Україну не згадує: донька Сумської Антоніна Паперна засвітилась на заході в Москві

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна продовжує працювати у Росії. Днями вона з'явилась на презентації російського ресурсу, який заборонений в Україні.

Старша донька відомої української акторки Ольги Сумської не розповіла у своїх соцмережах про черговий вихід у Москві. Та у російських ЗМІ з'явилися фото з заходу, де засвітилась Антоніна Паперна разом з чоловіком-росіянином Володимиром Ягличем, передає 24 Канал.

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Антоніна Паперна відвідала захід у Москві

У Москві відбулась презентація нових проєктів російського вебресурсу "Кінопоіск". На нього з 2017 року в Україні накладені санкції, сайт заборонений.

Антоніна Паперна з'явилась перед фотозоною з чоловіком. Захід відвідали й інші російські актори.

Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з соцмереж

Донька Сумської далі працює в Росії

, що скоро на російському відеосервісі "Кінопоіск" залишаться лиш російські серіали та фільми. Адже ресурс не має доступу до нових іноземних стрічок. Звідти зникають і старі фільми й серіали завдяки санкціям, хоч представники "Кінопоіска" обіцяли, що цього не станеться. Наприклад, там більше не можна подивитися фільми "1+1", "Володар Перснів", "Маска", серіал "Друзі" та багато інших.

Ольга Сумська багато разів намагалась виправдати доньку з приводу того, що вона залишається в Росії. Однак українська акторка вже не коментує останні новини.