Донька Меріл Стріп вийшла заміж за британського музиканта: романтичне фото

Донька американської акторки Меріл Стріп Грейс Гаммер та відомий британський композитор Марк Ронсон одружилися. Про заручини пари стало відомо 3 місяці тому.

Закохана пара 35-річної акторки й доньки Меріл Стріп та британського музиканта не стала довго відтягувати з церемонією весілля. Тому нещодавно вони одружилися.

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Донька Меріл Стріп вийшла заміж

Про весілля повідомив новоспечений чоловік Грейс Гаммер – Марк Ронсон. Він опублікував зворушливий допис.

Моїй справжній любові… Неймовірно, але ти змогла зробити мій 45 рік найкращим у моєму житті. Я впевнений, що мені знадобилося цих 45 років, щоб стати людиною, гідною твого кохання. Сподіваюся, що кожен з днів народження проведу поруч з тобою до останнього дня. Назавжди твій. (І так, ми одружилися),

– написав музикант.

Також композитор опублікував зворушливе фото подружжя. Наречений позував у темному смугастому костюмі та світлій сорочці. Наречена обрала білу делікатну сукню з V-подібним декольте та довгими рукавами-крильцями. Вона доповнила образ сережками-підвісками й локонами.



Марк Ронсон і Грейс Гаммер / Фото з інстаграму Марка Ронсона

Стосунки Марка Ронсона і Грейс Гаммер