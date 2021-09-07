Донька Меріл Стріп вийшла заміж за британського музиканта: романтичне фото
Джерело:інстаграм Марка Ронсона
Донька американської акторки Меріл Стріп Грейс Гаммер та відомий британський композитор Марк Ронсон одружилися. Про заручини пари стало відомо 3 місяці тому.
Закохана пара 35-річної акторки й доньки Меріл Стріп та британського музиканта не стала довго відтягувати з церемонією весілля. Тому нещодавно вони одружилися.
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Донька Меріл Стріп вийшла заміж
Про весілля повідомив новоспечений чоловік Грейс Гаммер – Марк Ронсон. Він опублікував зворушливий допис.
Моїй справжній любові… Неймовірно, але ти змогла зробити мій 45 рік найкращим у моєму житті. Я впевнений, що мені знадобилося цих 45 років, щоб стати людиною, гідною твого кохання. Сподіваюся, що кожен з днів народження проведу поруч з тобою до останнього дня. Назавжди твій. (І так, ми одружилися),
– написав музикант.
Також композитор опублікував зворушливе фото подружжя. Наречений позував у темному смугастому костюмі та світлій сорочці. Наречена обрала білу делікатну сукню з V-подібним декольте та довгими рукавами-крильцями. Вона доповнила образ сережками-підвісками й локонами.
Марк Ронсон і Грейс Гаммер / Фото з інстаграму Марка Ронсона
Стосунки Марка Ронсона і Грейс Гаммер
- Вперше про стосунки між донькою Меріл Стріп та Марком Ронсоном стало відомо у вересні 2020 року.
- Через пандемію коронавірусу пара розвивала роман на відстані. Композитор жив у Великій Британії, а Грейс Гаммер – у США.
- Зіркова пара ретельно приховувала стосунки, майже не виходила у світ. Та на початку травня з'явилися чутки про те, що Ронсон зробив Гаммер пропозицію. Вже в червні музикант сам розповів, що заручився.
- Донька Меріл Стріп раніше зустрічалась з іншим музикантом – Теєм Стретейрном. Пара одружилась у 2019 році, але не пройшло й 2 місяці, як вони розірвали стосунки.