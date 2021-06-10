Донька Меріл Стріп виходить заміж: хто став її нареченим

Акторка та донька американської актриси, володарки 3 премій Оскар Меріл Стріп Грейс Гаммер заручилася з британським музикантом Марком Ронсоном. Пара ретельно приховувала свої стосунки.
35-річна американська акторка Грейс Гаммер виходить заміж вдруге. Донька знаменитої Меріл Стріп минулими вихідними заручилася з 45-річним відомим британським музикантом і композитором Марком Ронсоном. Про це розповів сам наречений.
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Заручини Грейс Гаммер та Марка Ронсона
На початку травня цього року почали з'являтися чутки про заручини зіркової пари. Все тому, що Грейс та Марка зустріли на прогулянці в Нью-Йорку. На безіменному пальці акторки помітили велику обручку.
Я заручився минулими вихідними. І я пам'ятаю наш перший поцілунок,
– зворушливо повідомив музикант.
Що відомо про роман акторки та музиканта
- У вересні 2020 року з'явилась перша інформація про романтичні стосунки між донькою Меріл Стріп та Марком Ронсоном.
- Обмеження через пандемію коронавірусу стали на заваді у побудові стосунків. Композитор був змушений полетіти до Великої Британії та підтримувати роман на відстані.
- Зіркова пара ретельно приховує почуття від публіки.
- Зазначимо. Грейс Гаммер раніше зустрічалась з іншим музикантом Теєм Стретейрном. Пара одружилась у 2019 році, але не пройшло й 2 місяці, як вони розірвали стосунки.