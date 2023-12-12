Донька "мами" Вєрки Сердючки показала нові фото з весілля: коли вона вийшла заміж

Донька артистки Інни Білоконь вийшла заміж місяць тому. Днями вона поділилась новими світлинами й зачарувала мережу.

Акторка Інна Білоконь, яка відома на сцені роллю "мами" Вєрки Сердючки, першою повідомила про весілля її доньки Яни. Тепер новоспечена дружина поділилась новими фото.

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Нові фото з весілля доньки Інни Білоконь

Зіркова донька показала світлини, яких раніше не показувала в мережі. Вона показала, як позувала у весільній фотосесії на тлі осінньої локації.

Цього разу повністю видно образ нареченої – біла сукня зі шлейфом з мереживом і довгою фатою. Свого чоловіка донька Інни Білоконь наразі вирішила не показувати.



Донька Інни Білоконь / Фото з інстаграму Яни Макогон

Утім, Яна вперше розсекретила, коли вийде заміж. Так, весілля відбулося 8 листопада.

Так швидко летить час, ось ми вже місяць як чоловік та дружина,

– написала Яна.



Донька Інни Білоконь / Фото з інстаграму Яни Макогон

У коментарях її засипали компліментами:

"Красуня. Останнє фото взагалі";

"Міцного кохання Вам назавжди";

"Щастя вам і миру".

Нагадаємо, що Інна Білоконь ще в листопаді розповіла про заміжжя доньки. Вона теж не ділилася подробицями, а лише показала кілька фото.