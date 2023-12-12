Актриса Инна Билоконь, известная на сцене ролью "мамы" Верки Сердючки, первой сообщила о свадьбе ее дочери Яны. Теперь новоиспеченная жена поделилась новыми фотографиями.

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Новые фото со свадьбы дочери Инны Белоконь

Звездная дочь показала фотографии, которые раньше не показывала в сети. Она показала, как позировала в свадебной фотосессии на фоне осенней локации.

На этот раз полностью виден образ невесты – белое платье со шлейфом с кружевом и длинной фатой. Своего мужа дочь Инны Билоконь решила пока не показывать.



Дочь Инны Белоконь / Фото из инстаграма Яны Макогон

Впрочем, Яна впервые рассекретила, когда выйдет замуж. Да, свадьба состоялась 8 ноября.

Так быстро летит время, вот мы уже месяц как муж и жена,

– написала Яна.



Дочь Инны Белоконь / Фото из инстаграма Яны Макогон

В комментариях ее засыпали комплиментами:

"Красавица. Последнее фото вообще";

"Крепкой любви Вам навсегда";

"Счастье вам и миру".

Напомним, что Инна Билоконь еще в ноябре рассказала о замужестве дочери. Она тоже не делилась подробностями, а лишь показала несколько фотографий.