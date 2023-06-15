Прийомна донька Емінема вийшла заміж: розкішні фото з гучного весілля

Прийомна донька репера Емінема зіграла гучне весілля. Алайна Марі Скотт вийшла заміж за Мета Меллера та показала кадри з урочистої події.

Алайна Марі Скотт повідомила про весілля, яке відбулося 9 червня. Її обранцем став Метт Меллер.

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Прийомна донька Емінема вийшла заміж

Донька Емінема зіграла весілля у Детройті, штат Мічиган, на красивому майданчику просто неба. На святі було 125 гостей. На весільних знімках не видно зіркового батька Алайни, але фани припускають, що він міг відмовитися від публікації цих фото в інтернеті.

9 червня 2023 року – один із найкращих днів у моєму житті. У цьому житті й в наступному моя душа завжди знайде твою,

– такі слова Алайна Марі присвятила чоловікові.



Кадри з весілля / Фото з інстаграму Алайни Марі



Кадри з весілля / Фото з інстаграму Алайни Марі



Кадри з весілля / Фото з інстаграму Алайни Марі

Що відомо про названу доньку Емінема

, що до весілля готується єдина рідна донька Емінема 27-річна Гейлі Джейд Скотт . У травні дівчина заручилась з бойфрендом, Еваном МакКлінтоком. Вони зустрічаються близько 7 років.

Біологічна мати Алайни Марі Скотт – сестра колишньої дружини Емінема Кімберлі Дон Скотт. Вона померла у 2016 році через проблеми з наркотичною залежністю. Тому репер удочерив дівчинку.

Про заручини Алайни Марі Скотт з бойфрендом стало відомо у 2021 році.