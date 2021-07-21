Донька Брюса Вілліса та Демі Мур яскраво відсвяткувала 30-річчя з батьками

Середня донька колишнього подружжя Брюса Вілліса та Демі Мур відсвяткувала день народження. Скаут Вілліс виповнилося 30 років – цей день вона провела у компанії зіркових батьків.

20 липня акторці та доньці Брюса Вілліса та Демі Мур Скаут Вілліс виповнилося 30 років. З нагоди дня народження вона влаштувала гучну вечірку, яка пройшла на природі. Світлини дівчина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Скаут Вілліс відсвяткувала день народження

Середня донька знаменитостей запросила на свято близьких і друзів. Ювілей не змогли пропустити зіркові батьки – Брюс Вілліс та Демі Мур. Попри розлучення колишня пара зберегла теплі та дружні стосунки. Вони часто зустрічаються на сімейних застіллях.

У день 30-річчя Скаут була хороша погода, тому вона з подругами насолоджувалась святом у купальнику. Друзі яскраво проводили час, граючи у теніс, катаючись на басейні-гірці, вони багато танцювали, а ввечері влаштували хороводи навколо багаття.

Підписники Скаут Вілліс, серед яких багато зірок, колег, друзів, доєднуються до привітань у коментарях під світлинами: