Новий рівень стосунків: донька бойфренда Кортні Кардашян почала називати її мачухою

Світська левиця Кортні Кардашян вже кілька місяців зустрічається із музикантом Тревісом Баркером. Після чуток про таємне весілля у Лас-Вегасі стало відомо, що доросла донька Баркера вже називає Кортні мачухою. Зізнання дівчини відбулось у прямому ефірі в інстаграмі.

Про те, що 15-річна донька Баркера – Алабама Луелла Баркер називає дівчину свого батька мачухою стало відомо 17 липня. Інстаграм-блогерка розмовляла з підписниками у стилі гри "Я ніколи не...", де назвала Кортні "моєю мачухою".

На таку милу фразу Кортні публічно не відреагувала, але в інстаграмі можна побачити, що Кортні підписана на свою майбутню пасербицю. Незважаючи на досить юний вік, донька Баркера виглядає не по-дитячому. Вона любить відвертий одяг, яскравий макіяж та не соромиться демонструвати нецензурні жести.

Які стосунки у Баркера з донькою

Відомо, що після розлучення музиканта з першою жінкою та матір'ю Алабами – Шанною Моаклер вони залишились у напружених стосунках. Жінка стверджувала, що новий роман ексчоловіка із сестрою Кортні Кім Кардашян нібито зруйнував сім'ю і діти нібито перестали з нею спілкуватись. Пара перебувала у шлюбі всього 4 роки – з 2004-го по 2008-й.