Доходило до божевілля, – Ксенія Мішина про складні стосунки та розрив з Еллертом

Відома українська акторка Ксенія Мішина розповіла про причину розставання з Олександром Еллертом. Вона зізналась, що гуморист часто міг ревнувати зірку.

Українська акторка та "Холостячка" Ксенія Мішина не любить розповідати про стосунки з Олександром Еллертом, з яким розійшлась близько 3 місяців тому. Однак в одному з інтерв'ю вона частково привідкрила завісу особистого життя.

До теми Ми цілувалися, – Євген Кот вперше зізнався, що в них з Мішиною був роман

Ксенія Мішина про стосунки з Еллертом

Знаменитість розповіла, що роман з Олександром Еллертом приносив їй постійний стрес. Але й розривати стосунки було непросто.

У нас постійно були гойдалки. Мені теж було важко відійти. Я не пішла без почуттів, я пішла від повного безсилля щось змінити,

– зізналась акторка.

Ксенія Мішина додала, що стосунки з гумористом були нестабільними. Вона зізналась, що у відносинах існували ревнощі.

Я просто це нікому ніколи не говорила. Це через характер, це через особистий досвід, якісь свої травми. Я не дозволю вішати на себе ярлики. Якісь безпідставні ревнощі. Доходило до божевілля,

– наголосила актриса.

"Я не можу жити в такій атмосфері, таких енергіях, я не можу, я не хочу. Я жінка, яка вірна собі, вірна своєму чоловіку, я жінка, яка взялась за своє життя, за себе. Я жінка, яка займається духовністю, розвитком. Я відповідальна і хороша людина, яка мріє та хоче побудувати класну і здорову сім'ю. Всі ярлики, всі страхи, всі проблеми на мене вішати не потрібно. І я не хочу нікого рятувати. Ти просто не можеш у цьому існувати", – підкреслила зірка.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму зірки

"Моє особисте життя закрите"

, Ксенія Мішина наголосила, що її слова "дуже люблю все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб'юзивно – все це люблю " публіка сприйняла неправильно. Насправді її стосунки з автором "Кварталу 95" не були токсичними та аб'юзивними.

Ксенія Мішина поділилась, що після складних відносин з Олександром Еллертом вона не хоче робити публічними свої романи. Все через шалену критику в мережі.

Це дуже важко. Тебе поливатимуть брудом, не знаючи, що відбувається насправді. Я не хочу комусь щось розповідати, доводити. І навіть якщо я розповім, все одно знайдуть до чого прикопатися... Навіщо мені це треба? Моє особисте життя закрите. Я зрозуміла, що більше не хочу публічності своїм стосункам,

– зізналась акторка.

"Я не кажу про те, що в нашій парі не було щастя. Було кохання, були чудові стосунки, але було і багато чого іншого, чого ти не покажеш у своєму інстаграмі. Люди судять за інстаграмом. Я ніколи, ні за яких умов не виставлятиму якийсь бруд. Я можу виставити допис, сказати про те, що закінчила свої стосунки, щось трохи прояснити, тому що я відчуваю відповідальність перед своєю аудиторією, тому що я будую стосунки на очах у своєї аудиторії", – додала вона.