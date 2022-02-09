Під час зйомок проєкту "Де логіка?", який 3 березня стартує на "Новому каналі", музикант зізнався, що свої look‘и підбирає під шкарпетки чи навіть труси.

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Якщо я підходжу до шафи й розумію, що мені сподобалися сині шкарпетки, то під них буду обирати весь look. Навіть труси! Обов’язково. Їх наче ніхто не бачить, але сам же знаю. От зроблять комплімент, що гарно виглядаю, а я впевнено відповім: "А ти бачив колір трусів?" (Сміється),

– каже артист.

Позитив завжди дуже ретельно підбирає образи. Відштовхується не лише від настрою.

"Кліпи, виступи, заходи – на таких публічних виходах хочеться, щоб звертали увагу. У повсякденному житті я одягаюся простіше. Напевно, через моменти з минулого. Коли ми вже стали артистами, але ще їздили в метро, треба було все контролювати. За зовнішній вигляд можна було і "вхопити", – зізнається він.



Позитив розповів про свій гардероб / Фото з інстаграму виконавця

Поділився артист і кошторисом свого гардеробу.

"Мені пощастило, що є спонсори. 50% речей купую сам, а 50% мені дістаються після зйомок кліпів, реклам, виступів. На шоу "Де логіка?" я, наприклад, у кросівках Balenciaga, куплених для концерту "Время и Стекло". Тоді нам та всьому балету замовили однакове взуття, на яке витратили половину бюджету всього заходу. Чи купив би сам такі кросівки? Напевно, ні… Надто дорого. Я можу собі це дозволити, але не хочу витрачати 600 чи 800 доларів на взуття. Зізнаюся тільки, що на подарунки для Потапа готовий витратити більше, ніж на себе. Останні два чи три його дня народження дарував речі, які коштують тисячу доларів і більше, – здивував ексучасник гурту "Время и Стекло".