До мене часто проявляють цікавість жінки, – солістка Go_A розповіла про особисте життя

Фронтвумен українського гурту Go_A Катерина Павленко відверто розповіла про особисте життя. Вона лаконічно прокоментувала чутки про її нетрадиційну орієнтацію, а також розповіла, які чоловіки її приваблюють.

Солістка українського гурту Go_A, що посів 5 місце в міжнародному конкурсі Євробачення, практично не ділиться деталями особистого життя. Та днями Катерина Павленко дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну.

Цікаво В інстаграмі та за оцінки: 13-річний син Потапа розповів, як заробляв гроші

Катерина Павленко прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію

В інтерв'ю солістка українського колективу зізналась, що ніколи не чула чуток про її нетрадиційну орієнтацію. Але визнала, що відчуває увагу від жінок.

Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально,

– поділилась Катерина Павленко.

Співачка розповіла, що вона не хотіла б мати романтичні стосунки з Даміано Давидом, солістом групи Måneskin. За її словами, вона тільки спостерігає за такими чоловіками. Катерина також поділилась, яким бачить свого партнера.

"Я маю бути впевненою, що це моя людина. Це відчувається. Дуже важливо, щоб мене розуміли", – підкреслила Катерина Павленко.

Інтерв'ю з Катериною Павленко: дивіться відео

В інтерв'ю солістка гурту поділилась іншими секретами: