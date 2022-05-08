До Дня примирення: Віктор Винник та МЕРІ презентували пісню Victoria

8 травня уся Європа та Україна зокрема вшановують День пам'яті та примирення, а також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Гурт "МЕРІ" перевипустив свій трек Victoria 2014-го року та умістив його в альбом "Так, я з України".

У Другій світовій війні Україна постраждала чи не найбільше, адже саме наша земля стала театром бойових дій між двома антилюдськими імперіями – тоталітарним СРСР та нацистською Німеччиною. Здавалося, у XXI сторіччі війна у Європі неможлива, та дата 24.02.2022 перекреслила ці сподівання. російська федерація розпочала нову активну фазу окупаційної війни проти України.

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Разом зі збройним опором повстав й опір культурний, тому українські виконавці створили вже сотні пісень на тему цієї війни. Нещодавно Віктор Винник і "МЕРІ" презентували новий альбом "Так, я з України", у якому зібрали свої найкращі соціально-патріотичні пісні з п’яти попередніх платівок.

Зокрема пісня під назвою Victoria колись увійшла до альбому "Кулями Любов…" 2014 року, а тепер її знову можна почути в оновленому альбомі. А все тому, що Victoria – це перемога, і українці неодмінно відстоять свою незалежність у цій війні. У новому відеокліпі можна побачити кадри з поля бою українських захисників, які дають відсіч російським окупантам.

Віктор Винник і "МЕРІ" – Victoria: дивитись відео онлайн