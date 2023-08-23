Дмитро Шуров привітав сина Лева з днем народження: як виглядає 19-річний юнак

Соліст гурту Pianoбой Дмитро Шуров привітав свого єдиного сина з днем народження. Хлопець зараз навчається у музичному коледжі в Лондоні.

Леву 23 серпня виповнилося 19 років. Дмитро Шуров в інстаграмі присвятив сину зворушливий пост.

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Співак опублікував спільне фото із сином та дружиною Ольгою. Під фото Дмитро Шуров подякував коханій за щасливе життя та Лева. Він зізнався – щасливий, що має поруч своїх найкращих і найрідніших людей.

"Сьогодні найкращий день року у нашій родині – День прапора і день народження нашого сина Лева", – повідомив співак.

За його словами, Лев – людяний, унікальний та дещо дивний юнак з внутрішнім спокоєм і впевненістю, що все буде гаразд.

Він – наступний рівень у всьому. Я дуже дуже вдячний долі за благословення жити поруч з ними. Вони і є найкраще, що може бути,

– написав Шуров.



Дмитро Шуров з сином та дружиною / Фото з його інстаграму

Він також зворушливо звернувся до дружини. За його словами, саме вона підіймає його кожен раз на нову сходинку, надихає, а також йде на жертви заради чоловіка і сина.

"Дуже люблю її і хочу, щоб вона була щасливою за будь-яких обставин, а сьогодні вона дуже щаслива, тому що це її день, день коли вона народила Лева!", – висловився Шуров.

Що відомо про 19-річного Лева Шурова

Раніше Дмитро Шуров розповідав, що його син навчається за кордоном – у престижному музичному коледжі Лондона, де нібито прогресує як автор і музикант.

За словами зіркового батька, хлопець також не забуває про війну. Він добре навчається, щоб потім розвивати Україну.

Вже кілька років Лев займається музикою. У 2020 році Дмитро Шуров розповідав, що у сина є рок-група та він вже записав два сольних альбоми.

Зараз хлопець часто постить у соцмережах відео, як грає на гітарі та співає.