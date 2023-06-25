Щасливі разом: нова дівчина Дмитра Кулеби засвітила романтичні фото з коханим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рідко ділиться своїм особистим життям. Проте його нова дівчина, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька показали романтичні фото з коханим.

Закохані разом відвідала весілля речника Кулеби – Гоші Тихого. Це перший публічний вихід пари у світ.

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Фото Світлана опублікувала у своїх Інстаграм-сторіс. На знімках вони виглядають дуже закоханими. Кулеба засвітився на цих фото в обіймах нової дівчини. "Щасливі до нестями", – написала Павелецька.



Дмитро Кулеба з новою дівчиною / Фото з інстаграм-сторіс Світлани

Закохані привітали молодят, які влаштували весілля в гуцульському стилі.

Співзасновниця видавництва "Книголав" одягнула на святкову подію сукню, розшиту житом, та зібрала волосся. Образ доповнили лаконічні аксесуари. Водночас Дмитро Кулеба на весілля колеги одягнув вишиванку.



Дмитро Кулеба з новою дівчиною / Фото з інстаграм-сторіс Світлани

Зазначимо, що про свої стосунки пара офіційно оголосила в квітні цього року. З нагоди дня народження міністра його обраниця показала романтичне фото і відзначила його. Проте публічно пара ніде не з'являлася разом. Ходять чутки, що їхній роман триває вже давно – ще від 2021 року.



Кулеба засвітився на фото дівчини / Світлина з інстаграму Світлани

Нагадаємо, у 2022 році Кулеба розлучився з дружиною, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У минулому шлюбі в нього народилися двоє дітей – син Єгор та донька Любов.

До слова, днями колишня дружина екс-глави Офісу Президента Андрія Богдана показала весільну сукню, у якій виходила заміж. Розійшлася пара у 2019 році, а відомою Анна Богдан стала після участі у шоу "Холостяк-11".