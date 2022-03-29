Дмитро Комаров показав прапор-талісман і розповів, як допомагає під час війни

Телеведучий Дмитро Комаров перебуває в Києві, де допомагає волонтерам. Чоловік показав свій прапор-талісман і розповів, як допомагає місту разом із друзями.

Кожен з нас робить все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги. Для цього необов'язково тримати зброю в руках. Адже допомагати можна не лише на передовій.

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Дмитро Комаров про допомогу під час війни

Телеведучий наголосив, що під час війни кожен може допомагати тим, чим може. До прикладу, він разом із друзями зараз волонтерить у Києві. Раніше вони зустрічалися за грибною юшкою у Верховині, а тепер допомагають мешканцям столиці.

У кожного з чоловіків свій бізнес, але з першого дня війни вони день і ніч проводять у дорозі. Особистим бусом розвозять гуманітарну допомогу. Без спонсорів, все роблять самі. Дмитро показав також фото, на якому разом з товаришами тримає прапор-талісман.



Дмитро Комаров з волонтерами / Фото з інстаграму ведучого

Також телеведучий показав кадр, на якому волонтери перевозять речі зі зруйнованої квартири. Комаров попросив в "Епіцентру" матеріали і вже наступного дня чоловіки заклеювали плівкою віконні щілини в будинках, які постраждали від потрапляння ракет.

Пишаюся нашою нацією. Зараз немає питань, які розділяють. Українці – приклад згуртованості для всього світу. Ми єдині, як один живий організм. Гордість за кожного українця,

– написав Комаров під фото.



Дмитро Комаров з волонтерами / Фото з інстаграму ведучого

Текст публікації Дмитра Комарова:

Як я можу допомогти на війні, якщо я не на передовій? Відповідь проста: тим, що вмію і можу. Якщо ви кухар – готуйте. Якщо юрист – допоможіть людям біля будь-якого зруйнованого будинку оформити документи. Якщо у вас є машина та час – ви можете щодня творити маленькі дива. Якщо мікроавтобус – великі. Транспорт на вагу золота. Чи запитаєте, чи можливо в будинку є бабуся, якій складно вийти за продуктами та ліками? А молодій мамі, чоловік якої на фронті, потрібне дитяче харчування? У багатьох зараз навіть випрати речі можливості немає, і маленька домашня пральня стане величезною допомогою. Забити цвях, поміняти прокладку в крані, включити бойлер, розібратися з інтернетом у смартфоні або роутером, допомогти старшим людям встановити Watsapp? Зрештою, термос гарячого чаю на блокпост – теж внесок у перемогу. Навіть здавалося б не першорядне питання – нагодувати кота та полити квіти у сусідів. Це допомога. І якщо кожен у своєму будинку, районі та вулиці знатиме, кому і яка потрібна допомога – жити стане простіше. Навіть якщо ви у безпечних районах Західної України – ви також можете бути корисними. Перебуваючи у Карпатах, можна домовлятися, організовувати, координувати. Головне, пам'ятати, що війна – не відпустка, а Буковель під час війни – не курорт. А просто обговорення новин – не допомога. А із Карпат можна глобально допомагати онлайн. З іншої країни – також. Є величезний попит на пошук транспорту, ліків, бронежилетів, потрібна допомога у перетині кордонів тим, хто не має машини. Передати якісь речі. Це неоціненна допомога.

Приклад. На фото ми тримаємо мій прапор-талісман із приятелями, з якими зазвичай зустрічалися за грибною юшкою у Верховині. У кожного бізнес, але з першого дня війни чоловіки день та ніч у дорозі. Бензин та бус – свої. Розвозять гуманітарку. Без спонсорів, все самі. На іншому фото волонтери перевозять речі із зруйнованої квартири. Теж з власної ініціативи. Попросив у "Епіцентру" матеріали, і наступні дні чоловіки заклеювали плівкою віконні отвори у будинках, що зруйнували ракети. Пишаюся нашою нацією. Наразі немає питань, які роз'єднують. Українці – приклад згуртованості для всього світу Ми єдині як один живий організм. Гордість за кожного українця.