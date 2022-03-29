Дмитрий Комаров показал флаг-талисман и рассказал, как помогает во время войны

Телеведущий Дмитрий Комаров находится в Киеве, где помогает волонтерам. Мужчина показал свой флаг-талисман и рассказал, как помогает городу вместе с друзьями.

Каждый из нас делает все возможное, чтобы приблизить Украину к победе. Для этого не обязательно держать оружие в руках. Помогать ведь можно не только на передовой.

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Дмитрий Комаров о помощи во время войны

Телеведущий подчеркнул, что во время войны каждый может помогать тем, чем может. К примеру, он вместе с друзьями волонтерит в Киеве. Раньше они встречались за грибной похлебкой в ​​Верховине, а теперь помогают жителям столицы.

У каждого из мужчин свой бизнес, но с первого дня войны они день и ночь проводят в пути. Личным бусом развозят гуманитарную помощь. Без спонсоров все делают сами. Дмитрий показал также фото, где вместе с товарищами держит флаг-талисман.



Дмитрий Комаров с волонтерами / Фото из инстаграмма ведущего

Также телеведущий показал кадр, на котором волонтеры перевозят вещи из разрушенной квартиры. Комаров попросил у "Эпицентра" материалы и уже на следующий день мужчины заклеивали пленкой оконные щели в домах, пострадавших от попадания ракет.

Горжусь нашей нацией. Сейчас нет разделяющих вопросов. Украинцы – пример сплоченности для всего мира. Мы едины как один живой организм. Гордость за каждого украинца,

– написал Комаров под фото.



Дмитрий Комаров с волонтерами / Фото из инстаграмма ведущего

Текст публикации Дмитрия Комарова:

Как я могу помочь на войне, если я не на передовой? Ответ прост: тем, что умею и могу. Если вы повар – готовьте. Если юрист – помогите людям возле разрушенного дома оформить документы. Если у вас есть машина и время – вы можете каждый день творить маленькие чудеса. Если микроавтобус – большие. Транспорт на вес золота. Спросите, возможно ли в доме есть бабушка, которой сложно выйти за продуктами и лекарствами? А молодой маме, муж которой на фронте, нужно детское питание? У многих сейчас даже постирать вещи возможности нет, и маленькая домашняя прачечная станет огромной помощью. Забить гвоздь, поменять прокладку в кране, включить бойлер, разобраться с интернетом в смартфоне или роутере, помочь старшим людям установить Watsapp? В конце концов, термос горячего чая на блокпост тоже вклад в победу. Даже казалось бы не первостепенный вопрос – накормить кота и полить цветы у соседей. Это помощь. И если каждый в своем доме, районе и улице будет знать, кому и какая необходимая помощь – жить станет проще. Даже если вы в безопасных районах Западной Украины – вы тоже можете быть полезны. Находясь в Карпатах можно договариваться, организовывать, координировать. Главное, помнить, что война – не отпуск, а Буковель во время войны – не курорт. А просто обсуждение новостей – не помощь. А из Карпат можно глобально помогать онлайн. Из другой страны – тоже. Есть огромный спрос на поиск транспорта, лекарств, бронежилетов, нужна помощь в пересечении границ для тех, кто не имеет машины. Передать какие-нибудь вещи. Это неоценимая помощь.

Пример. На фото мы держим мой флаг-талисман с приятелями, с которыми обычно встречались за грибной похлебкой в ​​Верховине. У каждого бизнес, но с первого дня войны мужчины день и ночь в пути. Бензин и бус – свои. Развозят гуманитарку. Без спонсоров все сами. На другом фото волонтеры перевозят вещи из разрушенной квартиры. Тоже по собственной инициативе. Попросил у "Эпицентра" материалы, и в последующие дни мужчины заклеивали пленкой оконные проемы в домах, разрушивших ракеты. Горжусь нашей нацией. Пока нет вопросов, которые разъединяют. Украинцы – пример сплоченности для всего мира Мы едины как один живой организм. Гордость за каждого украинца.