"Кинули своїх на забій": Комаров показав фото потрощеної техніки окупантів на Харківщині
Джерело:Дмитро Комаров
Український мандрівник Дмитро Комаров відвідував звільнену Харківщину. Як розповів ведучий, там купа російської техніки, а ще більше - тіл окупантів, яких кинули на забій.
Український телеведучий Дмитро Комаров прокоментував "часткову мобілізацію", яку оголосила влада росії. На прикладі Харківської області мандрівник порадив окупантам одразу здаватися в полон.
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Телеведучий поділився, що в Харківській області вже спостерігав "планове перегрупування" російських військ. Після цього на українських землях – безліч потрощеної техніки та мертвих тіл.
Підбиті Z-танки вже не рахую – надто їх багато. Промовчу про кількість тіл росіян. А скажу про те, що вже багато полонених росіяни відкрито говорять: армія і влада росії кинули своїх, кинули на забій. І російські солдати реально раді полону,
– поділився Дмитро Комаров.
Мандрівник поділився інструкцією – як росіянину здатися у полон. Він зауважив, що неважливо, за якою причиною окупант прийшов на нашу землю – кожен буде ліквідований.
"Єдиним шансом гарантовано залишитися живим залишається добровільна здача в полон. Величезна кількість російських полонених в Україні щаслива, що жива, в теплі й нагодована, а не розкладається на полях. Україна дає шанс", – зазначив ведучий.
Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова
Дмитро Комаров розповів, що російський військовий, якщо хоче жити, може зателефонувати у державний центр прийому, і після здачі в полон отримати харчування, медобслуговування й навіть зв'язок з рідними. Також ведучий зауважив, що процедура буде оформлена так, наче у полон брали в бою.
Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова
"Росіяни, не повторюйте помилки 57 000+ загиблих та десятків тисяч поранених. А краще взагалі не їдьте до України. Беріть приклад із громадян Дагестану, які почали масово, сміливо боротися із кремлем", – нагадав Комаров.
Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова