"Кинули своїх на забій": Комаров показав фото потрощеної техніки окупантів на Харківщині

Український мандрівник Дмитро Комаров відвідував звільнену Харківщину. Як розповів ведучий, там купа російської техніки, а ще більше - тіл окупантів, яких кинули на забій.

Український телеведучий Дмитро Комаров прокоментував "часткову мобілізацію", яку оголосила влада росії. На прикладі Харківської області мандрівник порадив окупантам одразу здаватися в полон.

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Дмитро Комаров показав кадри з Харківщини

Телеведучий поділився, що в Харківській області вже спостерігав "планове перегрупування" російських військ. Після цього на українських землях – безліч потрощеної техніки та мертвих тіл.

Підбиті Z-танки вже не рахую – надто їх багато. Промовчу про кількість тіл росіян. А скажу про те, що вже багато полонених росіяни відкрито говорять: армія і влада росії кинули своїх, кинули на забій. І російські солдати реально раді полону,

– поділився Дмитро Комаров.

Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Мандрівник поділився інструкцією – як росіянину здатися у полон. Він зауважив, що неважливо, за якою причиною окупант прийшов на нашу землю – кожен буде ліквідований.

"Єдиним шансом гарантовано залишитися живим залишається добровільна здача в полон. Величезна кількість російських полонених в Україні щаслива, що жива, в теплі й нагодована, а не розкладається на полях. Україна дає шанс", – зазначив ведучий.



Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

, про єдину можливість вижити росіянину в Україні говорив і президент Володимир Зеленський . Він розповідав, що російська влада свідомо відправляє чоловіків помирати, тому запропонував їм здаватися в полон ЗСУ.

Дмитро Комаров розповів, що російський військовий, якщо хоче жити, може зателефонувати у державний центр прийому, і після здачі в полон отримати харчування, медобслуговування й навіть зв'язок з рідними. Також ведучий зауважив, що процедура буде оформлена так, наче у полон брали в бою.



Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

"Росіяни, не повторюйте помилки 57 000+ загиблих та десятків тисяч поранених. А краще взагалі не їдьте до України. Беріть приклад із громадян Дагестану, які почали масово, сміливо боротися із кремлем", – нагадав Комаров.



Потрощена техніка окупантів / Фото з інстаграму Дмитра Комарова