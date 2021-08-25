Дмитро Комаров з дружиною одягли вишиванки в День Незалежності: фото розкішного виходу

Український мандрівник Дмитро Комаров два роки одружений з Міс Україна-2016 Олександрою Кучеренко. Однак спільні фото подружжя досі залишаються рідкістю. У День Незалежності зірки здійснили святковий вихід у вишиванках.

Як і більшість представників українського шоу-бізу, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко не залишились осторонь урочистостей до 30 річниці Незалежності. Для рідкісної появи на публіці подружжя обрало розкішні вишиванки від української дизайнерки Юлії Магдич, яка одягає безліч зірок.

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Вихід Дмитра Комарова з дружиною у День Незалежності

38-річний мандрівник підібрав темну сорочку з біло-синьою вишивкою на грудях, манжетах і комірі. Стильний верх він поєднав з джинсами.

Тоді як володарка титулу "Міс Україна-2016" одягла вишиту сукню насиченого синього кольору з оголеними плечима та широкими рукавами. Вбрання Олександри прикрашав масивний орнамент і широкий пояс, котрий акцентував на тендітній талії.

"З Днем незалежності, Україно! Зі святом кожного українця! Нехай нас завжди об'єднує любов до нашої країни й одне до одного", – зворушливо підписала дружина Дмитра Комарова.

Дмитро Комаров з дружиною у вишиванках / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Дружина Дмитра Комарова у вишитій сукні / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко