Виїхав за кордон, чи залишився в Україні: де зараз ведучий "Супермами" Дмитро Карпачов

Не так давно відбулася прем'єра шостого сезону довгоочікуваного проєкту "Супермама". Шоу знімали вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на 22 вересня в ефір вийшло 16 випусків телепрограми. Незмінним ведучим шоу був психолог Дмитро Карпачов. Втім, у новому сезоні відбулися деякі зміни.

Раніше психолог особисто спілкувався з учасницями, давав їм рекомендації щодо виховання дітей і оголошував переможницю. Однак тепер він комунікував з ними онлайн. Багатьох глядачів це спантеличило. Тож, в матеріалі 24 Каналу ми зібрали інформацію про те, де зараз перебуває Дмитро Карпачов.

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Хто такий Дмитро Карпачов

Це український психолог та телеведучий. У 2009 році він вперше став психологом-консультантом у шоу "Студія Савіка Шустера", що виходить на "Першому Національному". Через два роки телеканал СТБ запросив Карпачова стати ведучим програми "Правила життя", в якій розглядалися різноманітні практичні та психологічні проблеми, з якими стикається громадськість. Темами обговорення були лікарські помилки, дідівщина в армії, переваги та недоліки ранніх шлюбів, поради, як уберегтися від шахраїв і злодіїв.



Дмитро Карпачов / Фото з інстаграму психолога

Завдяки високим рейтингам програми канал СТБ створив ще один проєкт з участю психолога. Нове шоу стало адаптацією британського формату "Кохана, ми вбиваємо дітей". Телевізійна кар'єра Карпачова продовжувала розвиватися, він став ведучим інших проєктів, таких як "Врятуйте нашу сім'ю", "Детектор брехні", "Вагітна в 16", "Один за всіх" тощо.

Де зараз психолог

Достеменно невідомо, де саме зараз перебуває Дмитро Карпачов, втім з 24 лютого психолог часом виходив у прямі етери, де спілкувався з підписниками на різні теми й відповідав на їхні запитання. У цей час він зазвичай їхав за кермом автомобіля.

Так, під час роликів можна помітити автівки з українськими номерами та вивіски з написами українською мовою. Крім того, днями Карпачов дещо змінив формат етерів. Тепер шанувальники бачать в кадрі не ведучого, а лише дорогу. У такий спосіб Дмитро спілкується з фанами та робить своєрідні "екскурсії" Києвом.

До того ж у неділю, 24 вересня, всі охочі матимуть змогу зустрітися з Карпачовим особисто у Львові. Запрошеними гостями заходу також будуть телеведуча Маша Єфросиніна та співачка KOLA.

Що він говорив про велику війну в Україні

Через 2 дні після початку повномасштабного вторгнення Карпачов опублікував допис про те, як допомогти людині при шоковій психологічній травмі. Згодом він виходив у прямі етери в інстаграмі, де спілкувався з підписниками та ділився корисними порадами. Здебільшого пости Дмитра були російською мовою. Часом Карпачов показував наслідки російсько-української війни. Так, у своєму інстаграмі він поширив ролик, як рятувальники витягували дівчинку з-під завалів одного з жилих будинків столиці.

У лютому 2023 року Карпачов вийшов в прямий етер та ділився з шанувальниками порадами українською мовою. Пропри це все ще виходили пости та відео російською. Однак весною психолог почав вести соцмережі українською.

Зазначимо, що в програмі "Супермама" Дмитро Карпачов спілкується українською мовою.