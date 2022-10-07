Дмитро Гордон спалив Оксану Марченко й розповів про її "особливі стосунки" з Путіним

Дмитро Гордон заявив, що Путіну Медведчук не потрібен, тоді як у його дружині він зацікавлений. За словами журналіста, у російського диктатора "особливі стосунки" з Оксаною Марченко.

Наприкінці вересня держзрадника Медведчука обміняли на 200 захисників "Азовсталі" й передали Кремлю. Дмитро Гордон переконаний, що Путін витягнув кума з-за ґратів лише тому, що про це його просила Оксана Марченко.

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Дмитро Гордон про "особливі стосунки" Марченко та Путіна

Знаючі люди говорять мені, що в Путіна та дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу – особливі стосунки. Вперше про це говорю,

– видав Дмитро Гордон.

Одразу після цього журналіст додав, що "Путіну Медведчук не потрібен", бо після 24 лютого до нього нібито дійшло, що грошима, які виділялися на пропаганду "русского міра", кум набивав власні кишені.

"Медведчук – крадій. Це людина, яка гроші, виділені на підрив України, крала. Йому виділяли рубль, він витрачав 30 копійок, напевно, а решту забирав собі. Тобто це людина, яка не за цільовим призначенням використала кошти для підриву України. Путін це знає, звісно ж. Так само, як і багато кураторів Медведчука в Росії. Деякі з них, ми знаємо, перебувають під домашнім арештом досі, бо Путін був здивований: "Як це, вони ж мені всі казали, що ми тільки зайдемо – і все, хліб, сіль, і Україна впаде до ніг". Потім стало зрозуміло, що йому показували потьомкінські села і одне з тих потьомкінських – це Медведчук", – вважає Дмитро Гордон.

У коментарях заяву Гордона про "особливі стосунки" Марченко та Медведчука прокоментували так: "Що то за кума, що під кумом не була".

Нагадаємо, на відміну від Дмитра Гордона американський політолог Раміс Юнус вважає, що Медведчук – єдиний знаковий військовополонений для Росії, і "коштує" він 5 мільярдів доларів. Усе тому, що саме через нього проходили величезні гроші, тож тепер люди з оточення Путіна "хочуть з ним розібратися".