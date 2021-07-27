Дно пробито, – "Дизель шоу" втрапили у скандал через расистські жарти

Український гумористичний проєкт "Дизель шоу" опинився в центрі скандалу. Блогер і комік Віктор Вемуна звинуватив програму в расизмі та гомофобії. Все через номер "Тарас-Папуас", який відзняли навіть після того, як хлопець відмовився від участі в ньому.

У лютому до Віктора Вемуна звернулась представниця "Дизель шоу", яка запропонувала йому з сестрою долучитися до нової концертної програми. Вони мали б зіграти в номері "Тарас-Папуас", в основу якого поклали повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба".

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За сценарієм, продюсер, сценарист і режисер готуються до екранізації легендарної повісті, яку профінансувала стрімінгова платформа Netflix. Вона й направила на зйомки свого темношкірого актора, якого одягли у вишиванку та шаровари. Звичайно, блогер відмовився від участі, однак команда "Дизель шоу" пропустила це крізь пальці й запросила інших героїв.

Імениті гумористи Єгор Крутоголов, Сергій Писаренко, Євгеній Нікішин та Євген Гашенко стереотипно жартували про темношкірих і представників ЛГБТ-спільноти, висміювали нові стандарти й толерантність Netflix:

"Ми знімаємо чорно-біле кіно? А жанр – чорна комедія?";

"Тарас поранений у бою, його спалили на багатті, він трохи підгорів, але не помер. Повернувся на Січ, але битися вже не хоче, так би мовити, перегорів".

Дно пробито, панове. Ви зі мною, звичайно, можете не погодиться, але я, мабуть, повторюся ще тут. Гумор "Дизель шоу" – це не смачно,

– написав Віктор Вемуна.

"Завтра, коли дитина запитає, чому цей дядько такий чорний, вони скажуть: "Тому що він підгорів". І коли ці діти підуть до школи, вони називатимуть усіх чорних навколо – копченими, тому що їм це здається смішним. Я не кажу, що саме ви відповідаєте за те, що відбувається на вулицях, і за ставлення до темношкірих, але у вас, як мінімум, є важелі впливу на соціум", – додав блогер.

Не лише користувачі інстаграму, а й зірки українського шоу-бізу підтримали Віктора Вемуна:

Олександра Заріцька з гурту KAZKA: "Ось так буває в нашій країні у 2021 році. У мене немає слів";

Alyona Alyona: "Я щиро вважаю, що телебачення не повинно пропагувати расизм в Україні, і темношкірі люди в Україні повинні почуватися спокійно";

Джамала: "Просто немає слів. Підтримка".

Скриншот з інстаграму Джамали