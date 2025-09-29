На учасників чекають лекції та дискусії, дизайн-батл, маркет українських брендів, презентації, можливості для нетворкінгу. Про це повідомляє Showbiz 24.

Читайте також Легендарне шоу "Зважені та щасливі" знову на екранах: усе, що відомо про новий сезон

Подію організовують простір Pixlab із мережі ТВОРИ! та CASES за підтримки Львівської міської ради. Участь безплатна, однак потрібно зареєструватися на сайті Дизаріуму.

Креативна кампанія, яку запустили команда Дизаріуму та агенція Taktika, розкриває головну тему цього року – "Ідентичності". Вона нагадує, що за кожним кейсом стоять живі люди, а не лише інструменти й рішення.

Кампанія складається з шести відео, які можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Дизаріуму.

У кампанії взяли участь:

Олександр Агєєв – дизайн-директор MacPaw

– дизайн-директор MacPaw Марія Гаврилюк – співзасновниця Gunia Project

– співзасновниця Gunia Project Ілля Почкун – креативний директор агенції Taktika

– креативний директор агенції Taktika Юрій Бакай – співзасновник Дизаріуму

– співзасновник Дизаріуму Люда Бей – співавторка подкасту "У чому виклик"

– співавторка подкасту "У чому виклик" Настя Жеребецька – дизайн-директорка Spiilka Design Büro

Настя Жеребецька у кампанії від Дизаріуму і Taktika: дивіться відео онлайн

Хоча в кампанії представлені шість героїв, ідея полягає не лише в їхніх особистих історіях. Мета – підсвітити думки й досвід усієї креативної спільноти. Адже за кожним проєктом і кожним виступом стоїть жива людина, і кожен спікер Дизаріуму вартий уваги та має власну унікальну історію. Кампанія покликана показати, що справжня цінність дизайну – у багатоголоссі тих, хто його створює,

– каже співзасновник Дизаріуму Юрій Бакай.

Цьогоріч до програми приєднаються дизайнери, артдиректори, ілюстратори, продакт-директори й креативні директори з культури, технології та бізнесу.

Як спікери виступлять:

Крістоф Німанн – автор обкладинок The New Yorker та The New York Times Magazine, герой серіалу Abstract: The Art of Design на Netflix

– автор обкладинок The New Yorker та The New York Times Magazine, герой серіалу Abstract: The Art of Design на Netflix Аріане Шпанієр – дизайнерка та креативна директорка журналу Fukt, відома експериментами з типографією та візуальними системами

– дизайнерка та креативна директорка журналу Fukt, відома експериментами з типографією та візуальними системами Віктор Шкурба – засновник та креативний директор ISD Group

– засновник та креативний директор ISD Group Поліна Гонта – Head of Visual Design в Headway Inc

– Head of Visual Design в Headway Inc Максим Сердюк – кінопродюсер і співзасновник KNIFE! Films

– кінопродюсер і співзасновник KNIFE! Films Олександр Трегуб – CEO та співзасновник Projector Institute

Усіх спікерів і розклад події оголосять незабаром. Дизаріум відбудеться на території !FESTrepublic.

Який захід відбувся у Львові нещодавно?