Дівчина соліста Kalush Orchestra прокоментувала перемогу на Євробаченні: "Олеже, пишаюся тобою"

Дівчина Олега Псюка підтримувала Kalush Orchestra за лаштунками Євробачення-2022 в Турині. Після фіналу вона опублікувала зворушливе фото та привітала коханого з бажаною перемогою.

Соліст гурту зустрічається з Олександрою Білобров. Закохані не приховують ніжних почуттів і публікує в мережі спільні фото. Після перемоги коханого на Євробаченні-2022 дівчина не змогла стримати емоцій.

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Дівчина Олега Псюка про перемогу Kalush Orchestra

На особистій сторінці в інстаграмі Олександра опублікувала зворушливе фото з Kalush Orchestra, яке зробила після перемоги колективу. У руці Білобров тримала кубок переможців Євробачення, а Олег Псюк цілував кохану в щічку. На обличчі Олександри сяяла усмішка. Видно, що вона неабияк рада за коханого та його друзів.

Емоції переповнюють. Так важко підібрати слова… Досі повністю не усвідомлюю всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і важкої роботи! Перемога ваша, перемога України! Олеже, я дуже пишаюсь тобою,

– написала Олександра під фото.



Дівчина Олега Псюка з Kalush Orchestra у Турині / Фото з інстаграму Олександри Білобров

У коментарях прихильники засипають зіркову пару компліментами та приєднуються до привітань.