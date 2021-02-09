Даша Ульянова відреагувала на вагітність дівчини "Холостяка" Макса Михайлюка

Днями головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк оголосив про вагітність коханої Даші Хлистун. Майбутнє батьківство пілота викликало фурор у мережі. Ексобраниця чоловіка Даша Ульянова відреагувала на новини.

Після перемоги в шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала зіркою в інстаграмі: аудиторія дівчини збільшилась до понад 300 тисяч підписників. Тому за останні кілька днів фоловери засипали її запитаннями щодо вагітності дівчини Макса Михайлюка. Блогерка лаконічно відповіла прихильникам "Холостяка" в особистому профілі.

Варто знати "Холостяк" Максим Михайлюк одружився з вагітною коханою

Реакція Даші Ульянової на вагітність дівчини Макса Михайлюка

Гімнастка не стала вдаватися до розлогих коментарів і зазначила, що бажає Максиму Михайлюку та його обраниці Даші Хлистун лише щастя. Вона натякнула, що вдячна пілоту за життєвий досвід і давно пробачила йому зраду на проєкті.

Хочу сказати тільки одне: "Нехай у всіх все буде добре". Від чистих думок і щирої вдячності всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими,

– висловилась Даша Ульянова.

Що відомо про стосунки Макса Михайлюка і Даші Ульянової

Герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Маск Михайлюк у фіналі обрав гімнастку Дашу Ульянову. Однак після вимкнення камер стосунки закоханих не склались. Чоловік зізнався, що в нього була близькість з іншою учасницею проєкту, що переможниця розцінила як зраду. Попри те, що почуття між пілотом і гімнасткою довго не згасали, дівчина так і не змогла його пробачити.

Згодом Даша Ульянова поділилась, що довго страждала і лише через два місяці відпустила ситуацію та "перехворіла" Максом Михайлюком. Крім того, дівчина тривалий час носила каблучку, яку пілот подарував їй у фіналі "Холостяка". Однак вже влітку вона закрутила новий роман з чоловіком, старшим за неї на 20 років. Зараз гімнастка знову самотня.