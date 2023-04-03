Дитяче Євробачення-2023: оголосили місто у Франції, де пройде конкурс

Дитяче Євробачення-2023 відбудеться у Ніцці! Організатори визначилися з першими деталями музичного конкурсу.

На Дитячому Євробаченні у 2022 році переміг представник Франції, тож саме в цій країні пройде конкурс у 2023 році. Європейська мовна спілка та французьке телебачення повідомили, що визначилися з містом – Євробачення пройде у Ніцці.

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Де пройде Дитяче Євробачення

Після другої перемоги Франції за три роки організатори скрупульозно обирали нове місце для проведення. Це буде визначна пам'ятка Ніцци – Palais Nikaïa.

"Ми раді повернутися до Франції на 21-й дитячий пісенний конкурс Євробачення через 2 роки після вражаючого шоу в Парижі. Команда France Télévisions має досвід, бачення та пристрасть створити щось справді чарівне в Ніцці цього листопада, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ними в найближчі місяці над ще одним захоплюючим шоу", – повідомив виконавчий супервайзер JESC.



Яким буде Дитяче Євробачення у 2023 / Фото з сайту Євробачення

Також вже відома дата Дитячого Євробачення – це неділя, 26 листопада. Залишаються невідомими слоган та логотип цьогорічного конкурсу.

Як минуло Дитяче Євробачення-2022