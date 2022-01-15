Дихати не можеш, – зірка "Кріпосної" про те, як думала про самогубство через кохання

Акторка з серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розповіла, як перебувала у стосунках зі старшим на 17 років чоловіком. Через травматичний роман дівчина задумувалась про самогубство.

Відома українська акторка Анна Сагайдачна поділилась відвертою розповіддю про перше кохання. Через нього зірка ледь не скоїла самогубство.

Читайте також Відновлюю спілкування зі зведеним братом, – Завадюк вперше поділився історією про сім'ю

Анна Сагайдачна та її роман зі старшим чоловіком

Вперше дівчина закохалась, коли їй було 18 років. Бойфрендом Анни став актор, який був її партнером у виставі. У ньому пара грала закоханих, а їхні почуття перейшли у реальне життя.

Звичайно, коли приходить кінець таким стосункам, накриває так, що дихати не можеш. Ми були разом три роки. Але він був старший на 17 років, а мені 18 років. У нього було минуле, колишня дружина та діти. А я, юна, ревнувала,

– зізналась Сагайдачна.

Акторка поділилась, що через ревнощі дуже страждала. Вона випитувала у коханого мало не всі деталі його особистого та інтимного життя.



Анна Сагайдачна / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної

Чому Анна Сагайдачна думала про самогубство

Окрім проблем з ревнощами, коханий актриси страждав від алкоголізму. Бувши студенткою, Анна часто ночами шукала, у якому ресторані "загуляв" її бойфренд. Саме в той період вона стала задумуватися про самогубство.

Це був міст Патона. Це якраз був період моїх нічних скитань, у пошуках тієї людини, де ж вона пиячить і з ким. І коли він не відповідав, я не хотіла повертатися у квартиру через страх самотності. Я йшла вночі на міст Патона і думала не про хороше. Я розуміла, що цим стосункам настане кінець, але я його відтягувала,

– зізналась Сагайдачна.

Впоратися з поганими думками та болем через складні стосунки допомогла віра в Бога та мама.

"Я це розказую і маю одну мету: хочу, щоб це почули дівчата у свої 18 − 20, щоб подивилися на мене і якщо зараз знаходяться у подібних переживаннях і знаходяться на розпутті, щоб вони обрали життя. І якщо хоча б одна дівчинка побачить цю програму й обере життя, тоді усе не дарма. Тоді я перенаправила цю енергію у свої ролі. Я почала слабкість використовувати як силу. Я робила подібні сцени!" – поділилась зірка.

Зауважимо, Анна Сагайдачна таки знайшла своє справжнє кохання, у якому почувається щасливою. У 2018 році вона вийшла заміж за продюсера Євгена Третяка. Подружжя виховує сина Тимура.



Анна Сагайдачна з чоловіком / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної