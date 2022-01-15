Дышать не можешь, – звезда "Крепостной" о том, как думала о самоубийстве из-за любви

Актриса из сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала, как находилась в отношениях со старшим на 17 лет мужчиной. Из-за травматического романа девушка задумывалась о самоубийстве.

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная поделилась откровенным рассказом о первой любви. Из-за нее звезда едва не совершила самоубийство.

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Анна Сагайдачная и ее роман со старшим мужчиной

В первый раз девушка влюбилась, когда ей было 18 лет. Бойфрендом Анны стал актер, ее партнер по спектаклю. В нем пара играла влюбленных, а их чувства перешли в реальную жизнь.

Конечно, когда приходит конец таким отношениям, накрывает так, что дышать не можешь. Мы были три года вместе. Но он был старше на 17 лет, а мне было 18 лет. У него было прошлое, бывшая жена и дети. А я, юная, ревновала,

– призналась Сагайдачная.

Актриса поделилась, что из-за ревности очень страдала. Она выпытывала у любимого почти все детали его личной и интимной жизни.

Анна Сагайдачная / Фото из инстаграма Анны Сагайдачной

Почему Анна Сагайдачная думала о самоубийстве

Кроме проблем с ревностью, любимый актрисы страдал от алкоголизма. Будучи студенткой, Анна часто по ночам искала, в каком ресторане "загулял" ее бойфренд. Именно в этот период она стала задумываться о самоубийстве.

Это был мост Патона. Это как раз был период моих ночных скитаний, в поисках того человека, где он пьянствует и с кем. И когда он не отвечал, я не хотела возвращаться в квартиру из-за страха одиночества. Я шла ночью на мост Патона и думала не о хорошем. Я понимала, что этим отношениям придет конец, но я его оттягивала,

– призналась Сагайдачная.

Справиться с плохими мыслями и болью из-за сложных отношений помогла вера в Бога и мама.

"Я это рассказываю с одной целью: хочу, чтобы это услышали девушки в свои 18 – 20, чтобы посмотрели на меня и если сейчас испытывают подобные переживания и находятся на распутье, чтобы они выбрали жизнь. И если хотя бы одна девочка увидит эту программу и выберет жизнь, тогда все не зря. Тогда я перенаправила эту энергию в свои роли. Я начала слабость использовать как силу. Я делала подобные сцены!" – поделилась звезда.

Заметим, Анна Сагайдачная нашла свою настоящую любовь и счастлива с ней. В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьяка. Супруги воспитывают сына Тимура.

Анна Сагайдачная с мужем / Фото из инстаграма Анны Сагайдачной