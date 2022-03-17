Святослав Вакарчук побував у лікарні

Багатьох людей поранили, серед них є діти. Мирні українські діти, які не є небезпечними для росіян. Та по них все одно відкрили вогонь. Деяким діткам довелося ампутувати ніжки.

Це найтяжчі воєнні злочини – проти дітей. Вся провина цих дітей перед росіянами в тому, що вони українці, які живуть у своїй незалежній країні!

– емоційно висловився Вакарчук.

Святослав опублікував декілька моторошних відео, щоб світ бачив злочини нелюдів з країни-терориста. Він закликав світ готуватися до найбільшого міжнародного трибуналу з часів Нюрнберга. Також звернувся до матерів російських солдатів, які вже три тижні на території України вбивають мирних жителів.

Текст публікації Святослава Вакарчука:

Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав. Ви, напевно, чули, що вчора ці діти разом з дорослими намагались вирватись з блокадного Маріуполя. Виїжджали цивільні люди зі своїми дітьми, на власних авто, великою колоною. І по них окупанти відкрили вогонь. Російські загарбники поранили кількох дітей. Деяким діткам довелось ампутувати ніжки.

Це найтяжчі воєнні злочини – проти дітей! А вся їх провина перед росіянами в тому, що ці діти – українці, які живуть у своїй незалежній країні!

З дозволу і на прохання медиків, батьків, дорослих, які вижили, публікую ці відео. Світ має бачити злочини нелюдів з Росії! Світ має готуватись до найбільшого міжнародного трибуналу з часів Нюрнберга. Не знаю, чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російських вбивць.