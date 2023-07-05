Актор Деріл Сабара та його дружина вдруге стали батьками: перші фото дитини

5 липня 2023, 19:10
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Меган Трейнор

Американський актор, який став відомим за роллю Джуні Кортеза у франшизі "Діти шпигуни", Деріл Сабара разом із дружною, співачкою Меган Трейнор вдруге стали батьками. Зіркове подружжя розсекретило стать та ім'я дитини.

Меган Трейнор 1 липня народила хлопчика. Це вже другий син Меган і Деріла, первістку зараз два роки.

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Ім'я новонародженого малюка

Зіркова пара назвала сина Баррі Брюс. Малюк важить 3,8 кг.

1 липня на світ з'явився Баррі Брюс Трейнор,
– під фото зазначила молода мама.

Відомо, що лікарям довелося зробити кесарів розтин співачці. 

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Знаменитості, які нещодавно стали або стануть батьками

  • Зіркове подружжя – Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі стали батьками вдруге. В акторів народилась дівчинка.
  • Голлівудська акторка Ліндсі Логан та її чоловік Бадер Шаммас скоро стануть батьками первістка. Молоді батьки чекають на хлопчика.
  • Донька голлівудського актора Алека Болдвіна, Айрленд Болдвін вперше стала мамою. Вона народила дівчинку, яку назвала Голланд.
  • Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його кохана Нур Альфалла народила йому сина.

Автор: Софія Хомишин