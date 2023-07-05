Актор Деріл Сабара та його дружина вдруге стали батьками: перші фото дитини

19:10

Американський актор, який став відомим за роллю Джуні Кортеза у франшизі "Діти шпигуни", Деріл Сабара разом із дружною, співачкою Меган Трейнор вдруге стали батьками. Зіркове подружжя розсекретило стать та ім'я дитини.