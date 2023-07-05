Меган Трейнор 1 липня народила хлопчика. Це вже другий син Меган і Деріла, первістку зараз два роки.

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Ім'я новонародженого малюка

Зіркова пара назвала сина Баррі Брюс. Малюк важить 3,8 кг.

1 липня на світ з'явився Баррі Брюс Трейнор,

– під фото зазначила молода мама.

Відомо, що лікарям довелося зробити кесарів розтин співачці.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

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