На честь спецпідрозділу "Артан": українські репери привітали ЗСУ потужним треком

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK об'єдналися, щоб створити спільний трек, присвячений Збройним Силам України. Сьогодні, 6 грудня, вони вітають їх зі святом.

Хіп-хоп артисти Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK презентували колаборацію. У День Збройних Сил України вони привітали всіх військових піснею "Артан".

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Прем'єра для ЗСУ від українських реперів

Назва треку натхненна однойменним українським спецпідрозділом ГУР МО. В основу тексту лягло їхнє гасло "Знаємо, знаходимо, знищуємо".

Офіцер ГУР Андрій "Фаворит" Мельник розповів, що давно знайомий з усіма виконавцями. Він та ще один військовий з позивним "Філін" (Тарас Бойко) захотіли створити вірусну військову пісню. За допомогою бійці вирішили звернутись до Потапа.

Нам було важливо, щоб цей трек подобався навіть людям, які далекі від війни та від військової справи. Ми звернулись за допомогою до Потапа, бо зрозуміли, що разом з ними ми зможемо реалізувати цю ідею,

– поділився "Фаворит".

Як розповів Потап, пісня "Артан" розповідає про найважливіші цінності життя: любов, відвагу, довіру, відданість, радість перемог та біль втрат. Пісню "Артан" супроводжують кадри військових буднів спецпідрозділу.

"Вони ховають обличчя та роблять свою роботу непомітно. Але без них нічого б не вийшло, я маю велику повагу до цих людей і мені неймовірно приємно присвячувати їм свою творчість", – додав репер.

Загалом пісня – це подяка абсолютно всім захисникам, яким ми маємо висловлювати вдячність кожного дня. Всі кошти від монетизації переглядів кліпу "Артан" будуть направлені на військові потреби спецпідрозділу.

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK – "Артан": дивіться відео онлайн

Що відомо про "Артан"

Бійці спецпідрозділу ГУР МО виконують чимало важливих та складних бойових завдань. Наприклад, у листопаді "Артан" передали "привіт" окупантам біля Кримського мосту.

Коли загарбники перейшли до наступу на Сході у жовтні, "Артан" тримали оборону поблизу Куп'янська. Позиція підрозділу опинилася в оточенні, й ворог пішов на штурм. Та розвідники "Артану" вступилии у 30-годинний бій з окупантами, підбили БМП та знищили танк і зуміли вийти з бою переможцями.