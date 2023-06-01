"За щастя, за волю": музиканти в ЗСУ створили запальну пісню та присвятили її дітям

Військовослужбовці-музиканти створили пісню та кліп до Дня захисту дітей. У ролику захисники та захисниці пояснили, за що вони воюють.

1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. До цієї події музиканти-військовослужбовці створили запальну пісню та кліп, яку присвятили дітям.

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Військові-музиканти записали кліп для дітей

Трек "За щастя, за волю!" докладно та зрозуміло пояснює, за що воюють українці. Кліп творений для дітей, тому там використані фрагменти анімаційних роликів гурту ТНМК, а також справжні кадри з фронту.

У відеороботі можна побачити й маленьких українців – це Олексій та Мирослав Шпортько, Ілля та Герман Дріневські.

Пісню написали й виконали військові музиканти Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Серед солістів – Сергій Юрченко, Анастасія Шпортько, Ванда Дріневська, Павло Пігура.

"За щастя, за волю": дивіться відео онлайн

Зауважимо, українські-військові музиканти з Миколаєва зняли пародію на пісню Naatu Naatu індійського фільму RRR, що отримала Оскар-2023.

В оригінальній сцені стрічки головні герої висловлювали протест проти британського офіцера-колонізатора. Українці ж адаптували пісню й кліп до сучасних реалій та заспівали музичне привітання російським окупантам: "Друга армія додому їде наху*".