"Пам'ятаємо всіх": зірковий бомонд вшановує жертв Голодомору

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У 20 столітті радянська влада неодноразово намагалася знищити українців. Зараз це намагається зробити російська влада. Але злочинці ніколи не зможуть зламати український народ.

Цього дня стрічки соціальних мереж наповнені згадками про голодомори, які забрали життя мільйонів людей. Володимир Зеленський до роковин Голодомору опублікував потужний ролик про трагедію, яка сталася 90 років тому, та паралелі з сучасністю.

До теми День пам'яті жертв голодоморів: 90-та річниця трагедії українського народу

Голодомор 1932 – 1933 років, два штучні масові голоди 1921 –1923 та 1946 – 1947 років – геноцид українців, який проводила радянська влада. Сьогодні знищити українську націю хоче Росія. Ми знаємо, що це не вдасться зробити. Але завжди маємо пам'ятати ціну, яку віддали наші предки та яку зараз віддають тисячі українців. Боротьба за нашу свободу продовжується.

Що про цей важливий і трагічний день кажуть знаменитості – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

Олена Зеленська

"Плесканчики, товченики, щоденники, кользяники… приготовані з кісток, бур'яну, соломи та гірших, набагато гірших складових… Їжа відчаю. Головне бажання – щоб наші діти ніколи не дізналися про смак цих "страв", якими Голодомор "годував" таку саму малечу 90 років тому.

Щоб це не повторилося, ми маємо пам'ятати. І ці назви, і померлих, і тих, хто вижив. І про тих, хто їх катував, морив голодом, винищував.

Книга "Вік червоних мурах" Тані П'янкової – сьогодні мій спосіб пам'ятати. Страшно читати й неможливо відірватися. Дякую авторці. Талановито, боляче, необхідно.

Що менше залишається живих свідків, то більше має бути такої літератури, кіно, музеїв. Пам'яті в усіх її втіленнях. А тим часом нащадки тих червоних мурах знову на нашій землі. Щоб нищити, катувати, поневолювати. Не допустимо, виженемо, подолаємо. Зокрема й тому, що пам'ятаємо".

Світлана Тарабарова

"90-ті роковини Голодомору в Україні 1932 – 1933. Пам'ятаємо. І боремось за те, щоб правду про геноцид нашого народу не було знищено. У цей день запаліть свічку на підвіконні – вшануйте пам'ять всіх загиблих. Часи змінюються, а методи ті самі".

Багато зірок згадують про голодомори в інстаграм-сторіс. Знаменитості закликають українців о 16:00 запалити свічку пам'яті. Ми не маємо права забути про тих, чиї життя забрали радянські злочинці.

Зірковий бомонд вшановує жертв Голодомору / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок

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День пам'яті жертв голодоморів / Фото "Український інститут національної пам'яті"