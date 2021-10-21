У день народження: Jerry Heil презентувала пісню і кліп за мотивами "Холостячки"

У четвер, 21 жовтня, Jerry Heil святкує день народження. Співачка гучно привітала себе з 26-річчям – випустила пісню ЗДН. Ефектний кліп на трек вона зняла з героями 1 сезону "Холостячки" та Павлом Зібровим.

Улюблениця молоді Jerry Heil часто дивує публіку нестандартними вчинками. Її день народження не став винятком. Не чекаючи поздоровлень друзів і колег, вона привітала себе сама. Співачка презентувала святкову пісню ЗДН.

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У кліпі на запальний трек артистка повторила шлях Г'ю Гефнера – засновника чоловічого журналу Playboy, довкола якого завжди було багато жінок. За сюжетом 60-річна Jerry Hefner живе в Межигір'ї – колишній резиденції Януковича.

Вона має всі блага і найкращих чоловіків поруч, тому знімає шоу "Холостячка" з Григорієм Решетником просто в себе вдома. Крім ведучого, у кліпі з'являються учасники 1 сезону романтичного реаліті – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Андрій Рибак, Ілля Рибальченко та Артем Шепель.

Ба більше, до зйомок долучився 64-річний Павло Зібров. Jerry Heil пояснила це тим, що його ім'я римується зі словом любов. Так, головний меседж пісні ЗДН – кохати ніколи не пізно.

60 років – не вирок, якщо ти молода душею. І ніколи не пізно відправитися на пошуки кохання, адже, як показує Jerry Heil в ролі Jerry Hefner, головною цінністю все одно є любов,

– йдеться в описі кліпу.

Jerry Heil – ЗДН: дивіться відео онлайн

У мережі фани засипали Jerry Heil не лише привітаннями з днем народження, а й компліментами за новий трек і яскравий кліп: