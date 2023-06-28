"Наша країна зранена, але незламна": зірки промовисто вітають з Днем Конституції України

Уся Україна щороку 28 червня святкує День Конституції, яку прийняли 27 років тому. Зараз в умовах війни цей день сприймається по-особливому. Зірки зворушливо привітали українців з цим важливим святом.

Знаменитості в соцмережах нагадують шанувальникам, чому День Конституції важливий для всієї країни. 24 Канал зібрав привітання зірок у цей день.

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Ольга Сумська

Українська акторка привітала українців з Днем Конституції в Інстаграмі.

Наша рідна країна понівечена, зранена, та все ж сильна і незламна, суверенна і демократична! Віримо всім серцем в наших захисників, в наших мужніх воїнів… Саме в них вся правда і честь держави! Саме вони виборюють свободу,

– написала Сумська.

Леся Нікітюк

Зірка показала свої фото у вишиванці та на фоні українського прапорі. Телеведуча написала зворушливі слова з приводу свята.

Нашій Конституції сьогодні 27 років! Я вітаю з цим святом кожного українця! Ми всі разом, ми всі боремось, ми всі віримо в Перемогу! Я не перестану дякувати нашим Силам Оборони! Дякую вам, мужні сини і доньки України!,

– зазначила Нікітюк.

Наталка Денисенко

Акторка теж присвятила допис до цього свята. За її словами, День Конституції – це той день, коли для нас вибороли суверенність, свободу, цінність, і це задокументовано.

Зараз такий час, що хочеться за кожне таке свято чіплятися, як за соломинку, і говорити про нього і дякувати! Бо нічого ціннішого, ніж наша земля, ніж наш дім не може бути. Слава Україні,

– написала Наталка.

Маша Єфросиніна

Зіркова телеведуча теж не змогла не згадати про 27-му річницю Дня Конституції України.

Сьогодні всередині, у випаленому горем стані, пульсує лише кілька почуттів: неймовірна гордість стійкістю та супротивом українського народу! Та просто космічна подяка нашим воїнам, тим, завдяки яким я можу зараз зробити це фото, знаходячись в місті, де народилися обоє моїх дітей,

– написала Єфросиніна.

Вона наголосила, що завдяки ЗСУ сьогодні може робити речі, які раніше здавались незначними та буденними, а сьогодні набули цінності. "Я низько вклоняюсь тим, хто нас захищає та ціною своїх життів визволяє наші землі", – додала Маша.

Настя Каменських

Зірка зазначила, що саме завдяки Конституції ми маємо право на свободу слова, на вільний розвиток, вона гарантує нам права та свободи, які ми цінуємо та захищаємо.

Вона символізує нашу незалежність, нашу волю та нашу єдність. День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Адже ми вже, безсумнівно, продемонстрували світу, що Україна – це нація непохитної віри, сили та незламності,

– написала Каменських.

Співачка додала, що треба щоденно відстоювати наші цінності, які ворог намагається порушити. "Вірю, що перемога неминуча", – додала Настя

Ектор-Хіменес Браво

Відомий шеф-кухар теж написав кілька слів про Україну. Він зробив фото в столиці і зазначив, що Україна така, яку ви бачите на світлині.

Сонячна, з найблакитнішим набом, з найсвіжішим повітрям. Як можна не закохатися? Готовий щодня співати про Україну пісні — про її силу, про енергію, про красу, про те, що це дім. Боже, я переповнений любові і гордості,

– написав Ектор.

Анна Саліванчук

Акторка зазначила, що сьогодні День Конституції України особливо важливий для нас, адже Україна бореться за свою державність у кривавій війні з російським агресором.

Україна закладена у наше ДНК, і це є тією силою, яка завжди буде в нас. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком. Кожен громадянин з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі,

– написала Саліванчук.

Зірка також додала свої фото у красивому бранні в кольорах українського прапора.

Христина Решетник

Дружина ведучого Григорій Решетника також привітала українців з Днем Конституції. "27 років головному документу нашої держави. Багато випало випробувань на долю нашої неньки, але нічого – поборемо, вистоїмо і здолаємо. Україна та ЗСУ – сила", – написала вона.

Оля Цибульська

Зірка показала своє фото у традиційному вбранні та написала зворушливі слова: "Моя вільна, незалежна, рідна і єдина Україна. З Днем Конституції".

Нагадаємо, що коли Україна здобула незалежність у 1991 році, головного закону не було аж 5 років. Одного дня в червні 1996 року депутати працювали цілих 23 години, щоб Верховна Рада нарешті затвердила головний закон держави – Конституцію України. О 9:18 ранку 28 червня це відбулося і тодішній голова парламенту Олександр Мороз сказав: "Є Конституція!". Ствердно проголосували 315 народних обранців.