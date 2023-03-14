Ми обов'язково переможемо, – Вакарчук зворушливо привітав добровольців та подякував їм

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Привітати військових, які добровільно стали на захист країни, вирішив і співак Святослав Вакарчук, він подякував їм за боротьбу.

Нагадаємо, що саме в цей день ще у 2014 році сформувався перший добровольчий батальйон з майданівців. Другий резервний батальйон створили у квітні 2014 року, згодом і інші.

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Вакарчук заявив, що має велику честь привітати всіх тих, хто ще з початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу.

Ці тисячі хлопців і дівчат – наочний приклад того, що держава – це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. І ми обов'язково переможемо,

– сказав Святослав.

Шанувальники співака також долучилися до привітань:

"З днем наших добровольців, ангелів-охоронців! Безмежна повага й шана тим, хто від початку війни не склав руки й приєднався до підтримки й захисту України".

"Наші ангели-охоронці! Низький уклін Вам".

"Слава Україні!"

"З днем українського добровольця!"

До слова, нещодавно Вакарчук відреагував на загибель героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Музикант зізнався, що познайомився з Дмитром 3 роки тому під Авдіївкою. Після цього вони неодноразово бачилися. За словами артиста, "Да Вінчі" завжди надихав і був готовий до викликів.